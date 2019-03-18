«Эти лужи у нас по проекту». Как в Дзержинске построили дороги, а люди ходят по колено в грязи

Дзержинск, новый район жилой застройки Макавчицы. Здесь есть газ, вода, канализация и электричество. Многие позавидуют дзержинцам — у них есть вся инфраструктура. Но не спешите с выводами — проехать по новым улицам можно только на джипе. Местный УКС, райисполком и ЖКХ при этом утверждают, что дороги «сделаны по проекту», приняты всеми службами, а жители района сами виноваты в том, что по дорогам не проехать — не пройти из-за грязи и глубоких луж. А еще они зачем-то сломали чугунные люки и бетонные крышки на колодцах.

Чтобы перечитать переписку жителей молодого микрорайона индивидуальной застройки с Дзержинским УКСом, ЖКХ, РОВД, МЧС, прокуратурой, стройнадзором и прочими ведомствами нужно потратить целый рабочий день. Вопросов к чиновниками у людей несколько: куда подевались люки на водопроводных колодцах и как жить с такой дорогой.



Фото предоставлено читателями

И знаете что? Из ответов чиновников следует, что проблема не в тех, кто проектировал и занимался благоустройством района, а в его жителях. Неужели Макавчицы заселяют какие-то вандалы, которые сами раскапывают свежеотсыпанную дорогу, выкапывают газопроводные магистрали и втихаря воруют у себя же чугунные люки с водопроводных колодцев?



Фото предоставлено читателем





А был ли мальчик?

— Наша переписка длится уже несколько лет, — говорит Александр, житель микрорайона. — И все началось с водопровода, который построил местный ЖКХ в 2011—2013 годах. На баланс его приняли почему-то с колодцами без люков. Вернее, когда приезжала приемочная комиссия, люки в нужных местах стояли. Но как только комиссия уехала, их собрали и увезли работники ЖКХ. Сначала люди накрывали колодцы кто чем мог — паллетами, досками, щитами. Когда на улицах появились заселенные дома, люди начали обращаться в ЖКХ — закройте люки, в них же могут дети угодить. Нам отвечали, что люки есть. Но как же они есть, если их и не было? А в устных беседах нам вообще намекали, что люки стояли, но их мы украли. Мы обратились в РОВД, прокуратуру — заявлял ли ЖКХ о пропаже люков, и если нет, то где они? Почему они не стоят у нас на улицах? Речь ведь идет не об одном люке, а о десятках.









— Внятного ответа до сих пор нет. Нам ответили, что Дзержинское ЖКХ для проведения сети среди прочего закупало чугунные люки. А так как жителями микрорайона «плиты и люки неоднократно демонтировались, поэтому частично пришли в негодность». В общем, противоправных действий не обнаружено. Зато у нас есть письмо за подписью директора ЖКХ Мурина от 2016 года — в нем говорится, что люки установлены. На самом деле на смотровые отверстия положены бетонные плиты. Но и они появились уже после 2016 года. А в 2018 году заместитель председателя по ЖКХ Дзержинского райисполкома Николай Жибуль ответил, что «после отгрузки люки повторно будут установлены». Как будто они здесь стояли… Кстати, Жибуль раньше был директором нашего ЖКХ и это при нем водопровод принимали в эксплуатацию.



Фото предоставлено читателями



Фото предоставлено читателем

Отметим, что постепенно проблема с люками решается — бетонные крышки понемногу меняют на полипропиленовые люки.



Новые люки, установленные осенью

И.о. директора ЖКХ Виталий Позняк подтвердил, что до недавнего времени большинство колодцев было закрыто бетонными плитами.

— Было предписание МЧС сделать люки в колодцах с пожарными гидрантами. Мы это сделали, плюс поставили люки там, где их не было. Теперь по 10−20 штук в месяц устанавливаем, меняя плиты на пластиковые люки. Во всем микрорайоне порядка 400 колодцев. Осталось поменять в этом году около 60 люков.

Но вопрос все же остался — так были чугунные люки или нет? Если их не было, то почему пишут, что они были (в версию что их сломали — не верится)? И.о. директора не смог ответить на этот вопрос — в ЖКХ он работает недавно.





Плохую дорогу построили по проекту?

Но главная проблема микрорайона — проезжая часть улиц. Дорожные работы велись с 2013-го по 2015 год — согласно одному из писем райисполкома, проложено почти 12 километров дорог. Но не везде ими оказались довольны — некоторые улицы превратились в глубокие канавы, в которых постоянно стоит вода.

— Это не просто мелкие лужи, которые можно обойти. Кое-где их даже не объехать, — говорит Александр. — Дорожники в некоторых местах снимали до метра грунта. Это создало сразу несколько проблем. Так, дорожники «нашли» и газ — газовая труба закапывалась на глубину полтора метра, потому что отправной точкой для газовщиков была поверхность земли. А дорожники, срезая грунт, выкопали ранее проложенный газопровод среднего давления на пересечении улицы Солнечная и переулка Верескового. Над ним теперь максимум 30 сантиметров грунта вместо 90 сантиметров до верха трубы по нормативу.



Газовая труба

— Газовщики сначала сказали, что газопровод находится на проектной глубине, а вот дорога ниже проектной — на 0,9 метра. Потом приезжала целая комиссия — из УКСа, «ПМК-1093», райисполкома, «Дзержгаза». В итоге намерили, что подрядчик все же сделал дорогу по проекту, а газовщики будут свою трубу глубже закапывать. Получается, на газ и на дорогу — не согласованные между собой проекты? Мы считаем, что проектировщики просто не учли рельеф местности.

Об этом говорит и выпирающий над проезжей частью почти на метр водопроводный колодец — он должен быть в одном уровне с дорогой. Но главный аргумент в пользу того, что в этом месте допущена ошибка и дорожники срезали грунта больше чем нужно — огромная глубокая лужа, которая разлилась от края до края улицы. По логике это место нужно засыпать.



Фото предоставлено читателями

— Мы когда прокапывали траншею под газ видели, что слой песчано-гравийной смеси здесь всего 10−15 сантиметров. Разве этого достаточно?

А вот и вывод этой выездной комиссии: «установлено, что фактическая отметка поверхности дорожного покрытия соответствует проектной». То есть, здесь ошибки нет. Лужа тоже «согласно проекту»?





А где асфальт?

Благоустройство района началось в 2013 году. Заказчиком выступил «УКС-Дзержинск». Проектный институт «Стройпроект» разработал комплексный проект инженерных сетей и проездных путей. Отметим, что дороги здесь планировались с асфальтным покрытием. Выбор генподрядной организации проходил через тендер с начальной аукционной ценой почти в 4 миллиона долларов. В тендере участвовали две частные компании. Победителем стала молодая строительная организация ЧСУП «ПМК-1093», зарегистрированная в мае 2013 года, за месяц до тендера. Вторая фирма, ЗАО «ДСПК-93», в дальнейшем работала бок о бок с «ПМК-1093» над благоустройством — она стала субподрядчиком. Местный ОБЭП (по просьбе жителей района), кстати, проверял, не было ли при этом нарушено законодательство. В ответе говорится, что нарушений не установлено.





Подрядчик должен был сделать асфальтированные дороги по всему микрорайону, но в процессе реализации проекта стало понятно, что асфальта за бюджетные деньги не будет. Вместо него будет покрытие из песчано-гравийной смеси — в 2013 году были внесены изменения и постановления в Совмина № 983, устанавливающие, что для обеспечения минимального необходимого уровня инженерного оборудования участков теперь относятся улицы с проезжей частью, «обеспеченные покрытием из песчано-гравийной смесью».



Фото предоставлено читателем

У жителей района много претензий к благоустройству. Люди свободно оперируют нормами технических нормативных правовых актов (ТНПА), касающихся строительства дорог. И они уверены, что многое сделано неправильно, но стройнадзор и приемная комиссия приняла объект.



Фото предоставлено читателем

Фото предоставлено читателем

— Какими нормами руководствовались дорожники, «вырезая» дорогу в грунте на отметке -0,7 — 1,2 метра относительно поверхности земли и уровня прилегающих земельных участков? — возмущается один из жителей района. — После такого благоустройства я не могу попасть на свой участок — въезд на него теперь настолько крутой, что ни одна машина не заедет. А мне в выходные должны цемент привезти — что, на руках за 100 метров носить?



Фото предоставлено читателями

Фото предоставлено читателем

Фото предоставлено читателями

— Нас обвиняют, что это мы испортили новое дорожное покрытие, потому что прокладывали в 2016 году центральную канализацию. Но траншею для нее копали по неблагоустроенной обочине, а не по благоустроенной проезжей части. Ее закопали и все. А глина на дороге, скорее всего, из-за неправильно сделанных склонов обочин. Они не укреплены как это предписывает ТНПА, и во время дождей размываются, глина стекает на дорогу. Во многим местах после прокладки дороги «по проекту», стало только хуже.



Ответ на коллективное обращение райисполкома. Фото предоставлено читателем

Ответ на коллективное обращение райисполкома. Фото предоставлено читателями

Жители микрорайона после многочисленных обращений добились, что к ним на встречу приехали представители местного исполкома и ЖКХ.

Представительница ЖКХ заявила, что проблемы с лужами на улицах связаны в первую очередь с тем, что проект благоустройства предусматривал асфальтное покрытие. Это значит, что высота дорожного покрытия должна быть как минимум на 10 сантиметров больше, а по краям стоять бордюр. Когда подрядчики делали основание под асфальт, то они специально выбирали под него грунт. Если бы в проекте были грунтовые дороги, то надо было насыпать песчано-гравийную смесь поверх грунта.

Вот видеозапись встречи жителей района и администрации:

Кроме этого люди узнали, что подрядчики все деньги уже потратили и у них нет средств, чтобы просто засыпать ямы, в которых стоит вода.

Заказчик строительства — УКС Дзержинского района, в своих ответах сообщает, что «прокладка канализации в микрорайоне нарушила целостность дорожного полотна и обочины». Кроме того в письме за подписью директора организации Гревцова говорится, что кооперативы по строительству канализации не предоставили акты ввода объектов в эксплуатацию. УКС предлагает жителям района за «предоставлением информации о сроках восстановления покрытия» обращаться… в кооперативы.





Что дальше?

01.02.2016 года Дзержинский райисполком подписал акт приемки дорог в эксплуатацию. УКС не сразу смог передать свой объект на баланс ЖКХ — его приняли только в мае 2018 года. То есть фактически два года за построенной инфраструктурой никто не следил. Почему эксплуатирующая организация не приняла дороги сразу, уже никто не расскажет: за это время сменилось несколько руководителей ЖКХ. Сейчас и.о. директора — Виталий Позняк. Он не стал отрицать очевидное — дороги плохие, люки установлены не везде.





— Дороги по проекту должны были быть с асфальтовым покрытием, но нам передали с грунтовым. Но подготовка была как под асфальтовое покрытие.

Состояние дорог директор ЖКХ списывает на весеннюю распутицу. Также он упомянул, что в прошлом году прокладывали канализацию и засыпали дорогу глиной. Но с тем, что проблемные места появились еще до прокладки канализации, Виталий Позняк согласен.





— Мы писали письма подрядчикам, чтобы те устраняли проблемы. Что-то в том году было сделано, часть работ перенесена на этот год. По нашей части мы с наступлением благоприятной погоды будем, где это необходимо, подсыпать, грейдировать. Поверьте, мы будем только «за», если на улицах района появится асфальтовое покрытие — его гораздо проще эксплуатировать. Когда на это будут выделены деньги никто сказать не может. По сути проект есть — денег нет.

В субподрядной организации ЗАО «СПМК-93», которая стороила дороги утверждают, что они все делали по проекту. Главный инженер предприятия Роман Бацагин кратко прокоментирвал ситуацию:

— Мы подрядная организация, которая выполняет то, что нам говорят. Изначально по проекту благоустройства района предполагался асфальт, но на тот момент на законодательном уровне в районах индивидуальной застройки отменили асфальтовое покрытие. Проект благустройства разделили на две очереди: первая — подготовка основания из ПГС, вторая — асфальт. Вот первую часть проекта мы и построили. На претензии заказчика (УКС Дзержинска) мы ответили, и на данный момент, на сколько я знаю, пока вопросов к нам нет.

***

Пересмотрите еще раз все фото и видео с улиц микрорайона и скажите, можно ли говорить о том, что это все сделано «согласно проекту»? Просто закопать лужи не получится — воде все равно некуда деваться и она будет скапливаться в другом месте. Для этого нужно сделать водоотведение хотя бы по канаве. Но правильное решение проблемы более очевидное — завершить проект, в котором есть и тротуар, и асфальтовое покрытие, и водоотведение, и даже автобусные остановки. Тем более, что все земляные работы уже завершены, инженерные сети проложены. Даже проект есть. И есть не просто дешевая грунтовая дорога, а «основание под асфальтобетонное покрытие». Очевидно, что пока не будет исполнена вторая часть проекта благоустройства района, лужи и непроходимая грязь на улицах никуда не денутся.



