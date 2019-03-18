ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Король Саудовской Аравии лишил наследного принца ряда полномочий

19.03.2019 20:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Об этом пишет The Guardian.



Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд возможно лишил некоторых полномочий наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не принимал участие в ряде важных совещаний на уровне министров и дипломатических встречах в королевстве в течение последних двух недель после того, как якобы был лишен некоторых своих полномочий в сферах экономики и финансов.

По информации издания, предполагается, что решение ограничить, даже если и временно, обязанности наследного принца было раскрыто группе старших министров на прошлой неделе его отцом, королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Как отмечает источник, один из доверенных советников короля Мусаид аль-Айбан, недавно назначенный советником по нацбезопасности, теперь будет неофициально контролировать инвестиционные решения от имени короля, пишет ca-news.org

По информации The Guardian, кронпринц не пришел на два последних еженедельных заседания кабмина, которые возглавляет король, а также не присутствовал на встречах с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), премьер-министром Ливана и послами Индии и Китая. Официальный представитель правительства королевства в Вашингтоне отказался комментировать эту информацию, а также не предоставил данные о местонахождении саудовского наследного принца.

Несмотря на то, что Мухаммед бен Сальман и раньше пропускал встречи, источник, знакомый с работой королевского двора, заявил изданию, что отсутствие кронпринца в последние две недели стало большим сюрпризом. Предполагается, что король был особенно недоволен отсутствием сына на заседании кабмина во вторник, во время которого он обсуждал множество проблем, стоящих перед королевством. В двухчасовом обращении король, как отмечает газета, выразил обеспокоенность по поводу потерянных инвестиций в экономику Саудовской Аравии.


Как отмечает издание, отношения короля и наследного принца находятся под пристальным вниманием с момента убийства в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Существовали предположения о причастности к этому Мухаммеда бен Сальмана, но саудовское правительство отвергло эти данные.

Хашогги, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии "в результате конфликта". Тело журналиста до сих пор не найдено.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские футболисты отправились на первый матч квалификации Евро-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика