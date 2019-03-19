Сколько денег можно снимать с карточки за границей и сколько за это возьмет банк

Комиссия за снятие наличных за границей Лимиты на снятие наличных (сумма и количество операций в сутки)

Альфа-Банк

3% комиссия (минимум 3 руб. для счета в BYN, мин. 7 руб. для счета в USD и мин. 7.50 руб. для счета в EUR) Количество операций — 10. По картам Maestro / Visa Electron в BYN — 200 руб, в странах с повышенным риском — 100 руб В USD/EUR — 250 руб./125 руб. По картам Mastercard Standard / Visa Classic, Mastercard Unembossed / Visa Unembossed в BYN — 400 руб., в странах с повышенным риском — 200 руб В USD/EUR — 500 руб., в странах с повышенным риском — 250 руб. Страны с повышенным риском: США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Лимиты можно изменить в приложении/интернет-банке.

Банк БелВЭБ

3% от суммы, минимум 7 руб. Количество операций — 4. Сумма снятия — 800 руб/400 USD/ EUR. На территории стран с повышенным риском — 40 руб./ 20 USD/ 20 EUR, 1 операция. Лимиты можно изменять в интернет-банке (на срок до 180 дней), в отделении банка (на любой срок и сумму), по звонку в контакт-центр (на 1 сутки).

Банк Дабрабыт

2% от суммы + 6 BYN/3 USD/ EUR/175 RUB. Сумма снятия — 2000 USD. Снятие денег в банкоматах, когда операция совершается только со считыванием магнитной полосы запрещены в странах с повышенным риском (Азиатско-Тихоокеанский регион) Лимиты можно изменить в моб. приложении или в офисе банка.

Банк Решение

3% (мин. 2,50 BYN для карт, выпущенных в бел.руб.), для карт в иностранной валюте — 3,5% от суммы. Количество операций — 10. Сумма снятия — 5000 руб/3000 USD. Для изменения лимитов можно обратиться в отделение банка.

Белагропромбанк

3% от суммы (минимум 5 руб. /5 USD/EUR/ 200 RUB) Лимитов со стороны банка не установлено. В странах с повышенным риском (Индия, Индонезия) снятие наличных запрещено. Для установления/изменения лимита необходимо обратиться с паспортом в отделение банка (услуга бесплатная).

Беларусбанк

3% от суммы (минимум 6.50 руб. /6 USD/EUR/ 230 RUB в зависимости от валюты счета) для снятия наличных в банке и 2% от суммы (минимум 3 руб. /3 USD/EUR/ 110 RUB в зависимости от валюты счета) в банкоматах. Со стороны банка лимитов нет, можно установить лимиты самостоятельно (написать заявление в офисе банка).

Белгазпромбанк

3,5% от суммы (мин. 4 руб.) Со стороны банка лимитов нет, можно установить лимиты самостоятельно (в интернет-банке, моб. приложении или через SMS-управление).

Банк ВТБ (Беларусь)

2.5% от суммы (мин. 4 руб./3 USD/EUR/150 RUB). Количество операций — 20. Лимитов на размер снимаемой суммы со стороны банка нет (кроме стран с повышенным риском), можно установить/изменить лимиты самостоятельно (в интернет-банке, моб. приложении).

Идея Банк

2.5% от суммы (мин. 3 руб./3 USD/EUR в зависимости от валюты счета) Сумма снятия — 1000 руб./день, 5 операций, в странах с повышенным риском — 50 руб., 1 операция. Лимиты можно самостоятельно изменить в интернет-банке, моб. приложении или по номеру 7555. Страны с повышенным риском: США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

МТБанк

2,5% (минимум 3 руб./ 2 USD/ EUR). Вы можете снять средства в пределах авторизационных лимитов карты. Проверить и изменить авторизационные лимиты по карте можно в интернет-банке. Для этого нужно зайти в категорию «Изменить лимит», внести нужные параметры и нажать кнопку «Сохранить и подписать», далее подписать.

Паритетбанк

3% от суммы (мин. 4 руб.) Лимиты со стороны банка не установлены.

Приорбанк

Для карточек без пакета услуг — 3% от суммы (мин. 5 руб. для счета в бел. рублях, мин. 7 руб. для счета в ин. валюте) Для карточек в пакете услуг — 2% от суммы (мин.7 руб.) Количество операций — 20. Visa Electron — 500руб/USD/EUR. Visa Classic, MasterCard Standard — 1000 руб/USD/EUR/5000 RUB. Лимиты можно самостоятельно изменить в интернет-банке.

РРБ-Банк

2% от суммы (минимум 3 руб./ USD/ EUR) Количество операций — 3. Сумма снятия — не более 600 руб./300 USD/ EUR.

Технобанк

2% от суммы, минимум 3 USD. Количество операций — 7. Сумма снятия — 800 руб. 1000 USD/ 800 EUR. Для стран с повышенным риском (страны Латино-Американского и Азиато-Тихоокеанского регионов) — 100 USD (3 операции в сутки). Лимиты можно изменить по телефону, интернет-банке или моб.приложении. Максимальная сумма лимита — 30 000 руб/ USD / EUR, количество операций — 299.

Франсабанк

2.5% от суммы (минимум 4 руб/ 3 USD/ 2 EUR/ 150 RUB). Лимитов со стороны банка не установлено.

Цептер Банк

5% от суммы (минимум 4 руб./3 USD/ EUR). Лимиты со стороны банка не установлены.

Белорусский народный банк

2.5% от суммы (минимум 3.5 руб./ 2.5 USD/ EUR) Количество операций — 10. Сумма снятия для карт Visa Classic / MasterCard Standard 1250 USD, для карт Visa Electron / Maestro / БЕЛКАРТ-Maestro Премиум — 750 USD Для изменения лимитов нужно обращаться в офис банка.

Белинвестбанк

2.5% (минимум 5 руб./ 3 USD/ EUR/200 RUB) Лимиты со стороны банка не установлены, кроме снятия наличных в Индонезии. Лимит — 400 USD в сутки.

БСБ Банк

2% от суммы (мин. 2 руб. для карты в бел. рублях) и 2,5% для карт в ин.валюте. Количество операций — 20 Для Visa Electron, Classic сумма снятия — 1000 USD. Для Mastercard Standart — 3000 USD. В странах повышенного риска изначально нельзя снимать наличные. По звонку в банк можно установить суточный лимит (500/1000/3000/7000 USD). Также можно обратиться в отделение банка с паспортом для установки лимита на постоянной основе. К странам повышенного риска относятся: Китай, Индия, Индонезия, Япония, Тайланд, Тайвань, США, Мексика. Лимиты можно изменять по заявлению в отделении банка или по звонку.

БТА Банк

2% (минимум 3 руб./ 3 USD/ EUR). По карте Белкарт-Премиум сумма не ограничена, 20 операций. Visa Classic — 2000 руб./15 операций. В странах с повышенным риском могут быть ограничены операции по снятию наличных. Лимиты могут быть изменены по заявлению в банке (стоимость 1,50 руб./ 1,5 USD/EUR).

БПС-Сбербанк

4% от суммы (мин. 5 руб./ 3.75 USD/EUR, 200 RUB). Если деньги снимаются в валюте со счета в ин. валюте, к комиссии прибавляется 1.5%. Количество операций — 10. Сумма — от 2 000 USD для счета бел. рублях и от 1000 USD для счета в ин. Валюте. Все лимиты можно изменить в приложении или интернет-банке.

Статусбанк