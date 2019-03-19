Сколько денег можно снимать с карточки за границей и сколько за это возьмет банк

При поездке за границу многие предпочитают брать с собой деньги на карточке — это удобно и надежно. Но если вам понадобится снять наличку, придется заплатить некоторую комиссию своему банку. FINANCE.TUT.BY выяснил, какая комиссия предусмотрена за снятие наличных за пределами Беларуси со стороны банка, открывшего карту, и сколько денег можно снять за сутки.
В таблице указана комиссия по личным дебетовым картам стандартного уровня, если вы снимаете в банкоматах не вашего банка (и не банков-партнеров). Отметим, что в большинстве банков можно изменить установленные лимиты самостоятельно через интернет-банк или приложение.
Перед тем, как снимать деньги в иностранном банкомате, обратите внимание и на такие моменты:
Списать комиссию может и иностранный банк, в банкомате которого вы получили купюры.
снятие наличных с карточки ВТБ Банка (Беларусь) в группе банков ВТБ СНГ (банки в Армении, России, Украине, Казахстане, Азербайджане) и Грузии — без комиссии.
Снятие наличных с карточки БПС-Сбербанка в банкоматах банков группы ПАО Сбербанка (банки в России, Украине, Казахстане, Турции) — без комиссии.
Снятие наличных с карточки Белгазпромбанка в банкоматах Газпромбанк (Россия) — без комиссии.
Название банка
Комиссия за снятие наличных за границей
Лимиты на снятие наличных (сумма и количество операций в сутки)
Альфа-Банк
3% (минимум 3 руб. для счета в BYN, мин. 7 руб. для счета в USD и мин. 7.50 руб. для счета в EUR)
Количество операций — 10.
По картам Maestro / Visa Electron в BYN — 200 руб, в странах с повышенным риском — 100 руб В USD/EUR — 250 руб./125 руб.
По картам Mastercard Standard / Visa Classic, Mastercard Unembossed / Visa Unembossed в BYN — 400 руб., в странах с повышенным риском — 200 руб
В USD/EUR — 500 руб., в странах с повышенным риском — 250 руб.
Страны с повышенным риском: США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Лимиты можно изменить в приложении/интернет-банке.
Банк БелВЭБ
3% от суммы, минимум 7 руб.
Количество операций — 4.
Сумма снятия — 800 руб/400 USD/ EUR.
На территории стран с повышенным риском — 40 руб./ 20 USD/ 20 EUR, 1 операция.
Лимиты можно изменять в интернет-банке (на срок до 180 дней), в отделении банка (на любой срок и сумму), по звонку в контакт-центр (на 1 сутки).
Банк Дабрабыт
2% от суммы + 6 BYN/3 USD/ EUR/175 RUB.
Сумма снятия — 2000 USD.
Снятие денег в банкоматах, когда операция совершается только со считыванием магнитной полосы запрещены в странах с повышенным риском (Азиатско-Тихоокеанский регион)
Лимиты можно изменить в моб. приложении или в офисе банка.
Банк Решение
3% (мин. 2,50 BYN для карт, выпущенных в бел.руб.), для карт в иностранной валюте — 3,5% от суммы.
Количество операций — 10. Сумма снятия — 5000 руб/3000 USD.
Для изменения лимитов можно обратиться в отделение банка.
Белагропромбанк
3% от суммы (минимум 5 руб. /5 USD/EUR/ 200 RUB)
Лимитов со стороны банка не установлено.
В странах с повышенным риском (Индия, Индонезия) снятие наличных запрещено.
Для установления/изменения лимита необходимо обратиться с паспортом в отделение банка (услуга бесплатная).
Беларусбанк
3% от суммы (минимум 6.50 руб. /6 USD/EUR/ 230 RUB в зависимости от валюты счета) для снятия наличных в банке и 2% от суммы (минимум 3 руб. /3 USD/EUR/ 110 RUB в зависимости от валюты счета) в банкоматах.
Со стороны банка лимитов нет, можно установить их самостоятельно (написать заявление в офисе банка).
Белгазпромбанк
3,5% от суммы (мин. 4 руб.)
Со стороны банка лимитов нет, можно установить лимиты самостоятельно (в интернет-банке, моб. приложении или через SMS-управление).
Банк ВТБ (Беларусь)
2.5% от суммы (мин. 4 руб./3 USD/EUR/150 RUB).
Количество операций — 20.
Лимитов на размер снимаемой суммы со стороны банка нет (кроме стран с повышенным риском), можно установить/изменить лимиты самостоятельно (в интернет-банке, моб. приложении).
Идея Банк
2.5% от суммы (мин. 3 руб./3 USD/EUR в зависимости от валюты счета)
Сумма снятия — 1000 руб./день, 5 операций, в странах с повышенным риском — 50 руб., 1 операция.
Лимиты можно самостоятельно изменить в интернет-банке, моб. приложении или по номеру 7555.
Страны с повышенным риском: США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
МТБанк
2,5% (минимум 3 руб./ 2 USD/ EUR).
Вы можете снять средства в пределах авторизационных лимитов карты. Проверить и изменить авторизационные лимиты по карте можно в интернет-банке. Для этого нужно зайти в категорию «Изменить лимит», внести нужные параметры и нажать кнопку «Сохранить и подписать», далее подписать.
Паритетбанк
3% от суммы (мин. 4 руб.)
Лимиты со стороны банка не установлены.
Приорбанк
Для карточек без пакета услуг — 3% от суммы (мин. 5 руб. для счета в бел. рублях, мин. 7 руб. для счета в ин. валюте)
Для карточек в пакете услуг — 2% от суммы (мин.7 руб.)
Количество операций — 20. Visa Electron — 500руб/USD/EUR.
Visa Classic, MasterCard Standard — 1000 руб/USD/EUR/5000 RUB.
Лимиты можно самостоятельно изменить в интернет-банке.
РРБ-Банк
2% от суммы (минимум 3 руб./ USD/ EUR)
Количество операций — 3.
Сумма снятия — не более 600 руб./300 USD/ EUR.
Технобанк
2% от суммы, минимум 3 USD.
Количество операций — 7. Сумма снятия — 800 руб. 1000 USD/ 800 EUR.
Для стран с повышенным риском (страны Латино-Американского и Азиато-Тихоокеанского регионов) — 100 USD (3 операции в сутки).
Лимиты можно изменить по телефону, интернет-банке или моб.приложении. Максимальная сумма лимита — 30 000 руб/ USD / EUR, количество операций — 299.
Сумма снятия для карт Visa Classic / MasterCard Standard 1250 USD, для карт Visa Electron / Maestro / БЕЛКАРТ-Maestro Премиум — 750 USD
Для изменения лимитов нужно обращаться в офис банка.
Белинвестбанк
2.5% (минимум 5 руб./ 3 USD/ EUR/200 RUB)
Лимиты со стороны банка не установлены, кроме снятия наличных в Индонезии.
Лимит — 400 USD в сутки.
БСБ Банк
2% от суммы (мин. 2 руб. для карты в бел. рублях) и 2,5% для карт в ин.валюте.
Количество операций — 20
Для Visa Electron, Classic сумма снятия — 1000 USD.
Для Mastercard Standart — 3000 USD.
В странах повышенного риска изначально нельзя снимать наличные. По звонку в банк можно установить суточный лимит (500/1000/3000/7000 USD). Также можно обратиться в отделение банка с паспортом для установки лимита на постоянной основе.
К странам повышенного риска относятся: Китай, Индия, Индонезия, Япония, Тайланд, Тайвань, США, Мексика.
Лимиты можно изменять по заявлению в отделении банка или по звонку.
БТА Банк
2% (минимум 3 руб./ 3 USD/ EUR).
По карте Белкарт-Премиум сумма не ограничена, 20 операций. Visa Classic — 2000 руб./15 операций.
В странах с повышенным риском могут быть ограничены операции по снятию наличных.
Лимиты могут быть изменены по заявлению в банке (стоимость 1,50 руб./ 1,5 USD/EUR).
БПС-Сбербанк
4% от суммы (мин. 5 руб./ 3.75 USD/EUR, 200 RUB).
Если деньги снимаются в валюте со счета в ин. валюте, к комиссии прибавляется 1.5%.
Количество операций — 10.
Сумма — от 2 000 USD для счета бел. рублях и от 1000 USD для счета в ин. Валюте.
Все лимиты можно изменить в приложении или интернет-банке.
Статусбанк
2% от суммы (мин. 2 руб.)
По Статускарте установлен лимит — 250 USD.
По остальным картам банка лимитов не установлено.
Комиссия за снятие наличных за границей
Лимиты на снятие наличных (сумма и количество операций в сутки)
Альфа-Банк
3% комиссия (минимум 3 руб. для счета в BYN, мин. 7 руб. для счета в USD и мин. 7.50 руб. для счета в EUR)
Количество операций — 10.
По картам Maestro / Visa Electron в BYN — 200 руб, в странах с повышенным риском — 100 руб В USD/EUR — 250 руб./125 руб.
По картам Mastercard Standard / Visa Classic, Mastercard Unembossed / Visa Unembossed в BYN — 400 руб., в странах с повышенным риском — 200 руб
В USD/EUR — 500 руб., в странах с повышенным риском — 250 руб.
Страны с повышенным риском: США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Лимиты можно изменить в приложении/интернет-банке.
Банк БелВЭБ
3% от суммы, минимум 7 руб.
Количество операций — 4.
Сумма снятия — 800 руб/400 USD/ EUR.
На территории стран с повышенным риском — 40 руб./ 20 USD/ 20 EUR, 1 операция.
Лимиты можно изменять в интернет-банке (на срок до 180 дней), в отделении банка (на любой срок и сумму), по звонку в контакт-центр (на 1 сутки).
Банк Дабрабыт
2% от суммы + 6 BYN/3 USD/ EUR/175 RUB.
Сумма снятия — 2000 USD.
Снятие денег в банкоматах, когда операция совершается только со считыванием магнитной полосы запрещены в странах с повышенным риском (Азиатско-Тихоокеанский регион)
Лимиты можно изменить в моб. приложении или в офисе банка.
Банк Решение
3% (мин. 2,50 BYN для карт, выпущенных в бел.руб.), для карт в иностранной валюте — 3,5% от суммы.
Количество операций — 10. Сумма снятия — 5000 руб/3000 USD.
Для изменения лимитов можно обратиться в отделение банка.
Белагропромбанк
3% от суммы (минимум 5 руб. /5 USD/EUR/ 200 RUB)
Лимитов со стороны банка не установлено.
В странах с повышенным риском (Индия, Индонезия) снятие наличных запрещено.
Для установления/изменения лимита необходимо обратиться с паспортом в отделение банка (услуга бесплатная).
Беларусбанк
3% от суммы (минимум 6.50 руб. /6 USD/EUR/ 230 RUB в зависимости от валюты счета) для снятия наличных в банке и 2% от суммы (минимум 3 руб. /3 USD/EUR/ 110 RUB в зависимости от валюты счета) в банкоматах.
Со стороны банка лимитов нет, можно установить лимиты самостоятельно (написать заявление в офисе банка).
Белгазпромбанк
3,5% от суммы (мин. 4 руб.)
Со стороны банка лимитов нет, можно установить лимиты самостоятельно (в интернет-банке, моб. приложении или через SMS-управление).
Банк ВТБ (Беларусь)
2.5% от суммы (мин. 4 руб./3 USD/EUR/150 RUB).
Количество операций — 20.
Лимитов на размер снимаемой суммы со стороны банка нет (кроме стран с повышенным риском), можно установить/изменить лимиты самостоятельно (в интернет-банке, моб. приложении).
Идея Банк
2.5% от суммы (мин. 3 руб./3 USD/EUR в зависимости от валюты счета)
Сумма снятия — 1000 руб./день, 5 операций, в странах с повышенным риском — 50 руб., 1 операция.
Лимиты можно самостоятельно изменить в интернет-банке, моб. приложении или по номеру 7555.
Страны с повышенным риском: США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
МТБанк
2,5% (минимум 3 руб./ 2 USD/ EUR).
Вы можете снять средства в пределах авторизационных лимитов карты. Проверить и изменить авторизационные лимиты по карте можно в интернет-банке. Для этого нужно зайти в категорию «Изменить лимит», внести нужные параметры и нажать кнопку «Сохранить и подписать», далее подписать.
Паритетбанк
3% от суммы (мин. 4 руб.)
Лимиты со стороны банка не установлены.
Приорбанк
Для карточек без пакета услуг — 3% от суммы (мин. 5 руб. для счета в бел. рублях, мин. 7 руб. для счета в ин. валюте)
Для карточек в пакете услуг — 2% от суммы (мин.7 руб.)
Количество операций — 20. Visa Electron — 500руб/USD/EUR.
Visa Classic, MasterCard Standard — 1000 руб/USD/EUR/5000 RUB.
Лимиты можно самостоятельно изменить в интернет-банке.
РРБ-Банк
2% от суммы (минимум 3 руб./ USD/ EUR)
Количество операций — 3.
Сумма снятия — не более 600 руб./300 USD/ EUR.
Технобанк
2% от суммы, минимум 3 USD.
Количество операций — 7. Сумма снятия — 800 руб. 1000 USD/ 800 EUR.
Для стран с повышенным риском (страны Латино-Американского и Азиато-Тихоокеанского регионов) — 100 USD (3 операции в сутки).
Лимиты можно изменить по телефону, интернет-банке или моб.приложении. Максимальная сумма лимита — 30 000 руб/ USD / EUR, количество операций — 299.
Сумма снятия для карт Visa Classic / MasterCard Standard 1250 USD, для карт Visa Electron / Maestro / БЕЛКАРТ-Maestro Премиум — 750 USD
Для изменения лимитов нужно обращаться в офис банка.
Белинвестбанк
2.5% (минимум 5 руб./ 3 USD/ EUR/200 RUB)
Лимиты со стороны банка не установлены, кроме снятия наличных в Индонезии.
Лимит — 400 USD в сутки.
БСБ Банк
2% от суммы (мин. 2 руб. для карты в бел. рублях) и 2,5% для карт в ин.валюте.
Количество операций — 20
Для Visa Electron, Classic сумма снятия — 1000 USD.
Для Mastercard Standart — 3000 USD.
В странах повышенного риска изначально нельзя снимать наличные. По звонку в банк можно установить суточный лимит (500/1000/3000/7000 USD). Также можно обратиться в отделение банка с паспортом для установки лимита на постоянной основе.
К странам повышенного риска относятся: Китай, Индия, Индонезия, Япония, Тайланд, Тайвань, США, Мексика.
Лимиты можно изменять по заявлению в отделении банка или по звонку.
БТА Банк
2% (минимум 3 руб./ 3 USD/ EUR).
По карте Белкарт-Премиум сумма не ограничена, 20 операций. Visa Classic — 2000 руб./15 операций.
В странах с повышенным риском могут быть ограничены операции по снятию наличных.
Лимиты могут быть изменены по заявлению в банке (стоимость 1,50 руб./ 1,5 USD/EUR).
БПС-Сбербанк
4% от суммы (мин. 5 руб./ 3.75 USD/EUR, 200 RUB).
Если деньги снимаются в валюте со счета в ин. валюте, к комиссии прибавляется 1.5%.
Количество операций — 10.
Сумма — от 2 000 USD для счета бел. рублях и от 1000 USD для счета в ин. Валюте.
Все лимиты можно изменить в приложении или интернет-банке.