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Курсы валют и криптовалют на сегодня

20.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Белорусский рубль девальвируется ко всем валютам в начале торгов среды, биткойн +25.22.

Курс доллара поднялся всего на 0,0005 рубля до 2,1069 BYN/USD. Предыдущие шесть торгов доллар дешевел и оказался на минимуме почти за четыре месяца. За время этой серии падений курс американской валюты обвалился на 0,0335 рубля.

Курс евро подрос лишь на 0,0002 рубля до 2,3905 BYN/EUR, но этого хватило, для того чтобы покинуть минимум почти за 7 месяцев, на котором европейская валюта оказалась по итогам вчерашних торгов.

Курс российского рубля вырос на 0,0033 рубля до 3,2801 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за последние 35 дней.

Bitcoin − 4010.96$ (+25.22);

Bitcоin Cash/ВСС – 157.52$ (-1.4);

DigitalCash − 93.82$ (+1.18);

Еthеreum − 138.45$ (+0.03);

ZCаsh − 61.35$ (+5.88);

Monеro − 54.75$ (+2.21).



 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль девальвируется ко всем валютам в начале торгов среды, биткойн +25.22.
 
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