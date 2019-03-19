Национальный центр маркетинга МИД Беларуси представит бизнес-сообществу модель новой электронной площадки закупок "малого объема", сообщили в пресс-службе НЦМ.

"Национальный центр маркетинга является разработчиком и оператором единой государственной информационно-аналитической системы управления закупками, которая начнет функционировать с июля текущего года. По требованиям новой редакции закона о государственных закупках последует полная электронизация закупочного процесса. В связи с этим принято решение о разработке электронного портала закупок "малого объема", где будут проходить закупки товаров объемом от 50 до 300 базовых величин, а также закупки по результатам признанных не состоявшимися конкурентных процедур", - рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что открытый электронный формат обеспечит прозрачность процедуры закупки из одного источника, как для субъектов, так и для правоохранительных и контролирующих органов.

"Около 60% государственных закупок – это закупки из одного источника. Эта процедура до последнего времени оставалась наиболее закрытой. Но, сейчас принято решение о ее переводе в открытый формат, готовится нормативная база, а также - электронная площадка", – привели в пресс-службе слова директора Национального центра маркетинга Валерия Садохо.

По его словам, появление нового модуля даст возможность многим малым предприятиям открыть для себя рынок государственных закупок, как в регионах, так и по всей республике.

"Закупки малого объема, как правило, не интересны производителям, а закрытый тип ее проведения позволял заказчикам из года в год работать с одними и теми же поставщиками, далеко не всегда предлагающими товары по рыночной стоимости. Новая электронная площадка повысит уровень конкуренции, в том числе, благодаря участию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечит экономию и более эффективное использование бюджетных средств за счет возможности изучения конъюнктуры рынка в разрезе актуальных цен по регионам", - добавил В.Садохо.