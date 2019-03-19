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В Латвии предложили запретить ветеранам надевать форму Красной Армии 9 мая
Новости Латвии. В Латвии предложили запретить ветеранам в День Победы надевать форму Красной Армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Законопроект, запрещающий носить это обмундирование, внесен на рассмотрение в латвийский парламент. Проект закона уже получил одобрение Комиссии по правам человека и общественным делам сейма Латвии.
Эта инициатива коснется в первую очередь ветеранов, которые приходят 9 мая к памятнику освободителям в Риге. Нарушившие запрет физические лица будут оштрафованы на 140 евро. Если законопроект одобрит парламент, то соответствующий запрет начнет действовать с 2020 года.
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Новости Латвии. В Латвии предложили запретить ветеранам в День Победы надевать форму Красной Армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законопроект,...
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