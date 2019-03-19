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Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске

20.03.2019 16:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Проект национальной платформы бизнеса Беларуси обсуждают 20 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске

Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске

Документ должен стать пошаговой инструкцией по улучшению делового климата в стране. Все инициативы, а их уже более сотни, поступают непосредственно от самих рыночных игроков. Упор деловые круги делают на развитие бизнеса – прежде всего, в регионах.

Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Сейчас как раз в районных центрах проходит интересный этап: идет формирование – впервые в истории страны – совета по развитию предпринимательства. Здесь необходимо проявлять творчество.

Я побывал в некоторых районах. Доклады из Минска с удовольствием послушал. Вопросы зададут. Но выдвинуть свою инициативу не решатся.

Мы получили много просьб от местных властей найти инвестора для района, для проекта. Но в том то и секрет, что зарубежные инвесторы готовы приходить в нашу страну, когда, во-первых, улучшится деловой климат, будет получше гарантия. Во-вторых, когда они видят партнера в лице местного предпринимателя.

Форум – центральное событие Недели белорусского предпринимательства. Ключевые темы для разговора – действенные финансовые инструменты, стимулирование активной работы малого и среднего бизнеса на внешних рынках и новые возможности для открытия своего дела.

Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске

Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске

Улучшить деловой климат. Проект национальной платформы бизнеса в Беларуси обсуждают в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Проект национальной платформы бизнеса Беларуси обсуждают 20 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ должен стать...
 
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