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Первый республиканский сакс-форум пройдет в Белорусской филармонии
Первый республиканский сакс-форум пройдёт 30 марта в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии. На нем лучшие саксофонисты Беларуси будут как соревноваться за завоевание зрительских симпатий, так и сотрудничать, чтобы порадовать гостей филармонии своим совместным творчеством.
Организовывает Сакс Форум Павел Аракелян – минский саксофонист, который крайне удачно сочетает имидж утончённого джазмена и брутального фитнес-тренера. Благодаря его стараниям, на форуме будут представлены саксофонисты со всех концов Беларуси, что позволит слушателям сложить полное представление о том, что собой представляет современная белорусская саксофонная музыка. Павел Аракелян долгое время выступал с коллективом Крамбамбуля, участвовал в концертах джазовой музыки, отжигал на X-Factor, принимал участие в концертах Лявона Вольского – культового белорусского музыканта.
30 марта 2019 г. (суббота), 19:00, Большой концертный зал
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Первый республиканский сакс-форум пройдёт 30 марта в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии. На нем лучшие саксофонисты Беларуси будут...
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