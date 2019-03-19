Первый республиканский сакс-форум пройдет в Белорусской филармонии

Первый республиканский сакс-форум пройдёт 30 марта в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии. На нем лучшие саксофонисты Беларуси будут как соревноваться за завоевание зрительских симпатий, так и сотрудничать, чтобы порадовать гостей филармонии своим совместным творчеством.

Организовывает Сакс Форум Павел Аракелян – минский саксофонист, который крайне удачно сочетает имидж утончённого джазмена и брутального фитнес-тренера. Благодаря его стараниям, на форуме будут представлены саксофонисты со всех концов Беларуси, что позволит слушателям сложить полное представление о том, что собой представляет современная белорусская саксофонная музыка. Павел Аракелян долгое время выступал с коллективом Крамбамбуля, участвовал в концертах джазовой музыки, отжигал на X-Factor, принимал участие в концертах Лявона Вольского – культового белорусского музыканта.



На форум приедут следующие музыканты: саксофонисты Алексей Болотников, Александр Кравчук и Сергей Баулин. Однако саксофон гораздо лучше звучит в сопровождении других инструментов. Поэтому в концерте примет участие Дмитрий Хоменко – клавишник, пианист, окончивший Белорусскую академию музыки, работавший во многих уголках мира. В нашей стране он наиболее известен как участник групп City Jazz Quartet и Трубецкой. На басу саксофонистам будет аккомпанировать Людмила Круковская, известная по работе в телевизионных проектах, Lipnitsky Show Orchestra, Дилижанс-джаз, Gabriel K. Также она является основателем и идейный вдохновителем собственного проекта Black White Jazz. Джазовую музыку нельзя представить без ударных, поэтому слушателей порадует Александр Сапега – барабанщик джаз-бэнда Apple Tea, преподаватель, организатор конкурса "Барабанны біт" и автор книг "100 чашек "Яблочного чая" и "Яблочный чай" вприкуску".

30 марта 2019 г. (суббота), 19:00, Большой концертный зал