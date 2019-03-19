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Брестчанина нашел карточку и купил себе танк. Виртуальный. И да, его будут судить

20.03.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Прокуратура г.Бреста изучила и направила в суд уголовное дело по обвинению 29-летнего местного жителя С. в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к ней, по ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64502.php

Брестчанина нашел карточку и купил себе танк. Виртуальный. И да, его будут судить

Как установлено, потерпевшая Т. потеряла в Бресте свою банковскую пластиковую карту, которую нашел 29-летний обвиняемый С. Вместо того, чтобы возвратить карту ее законному владельцу или передать в эмитировавший ее банк, молодой человек решил воспользоваться платежным средством. И при помощи персонального компьютера с использованием реквизитов законного владельца банковской карты он купил себе виртуальный танк в компьютерной онлайн-игре World of Tanks. Тем самым С. похитил деньги с банковского счета потерпевшей.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре г.Бреста пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемого.

Примененную ранее к С. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь.

Согласно ч.6 ст.61 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении компьютера С. как средства совершения преступления будет применена специальная конфискация.

 
Теги: Брест
 
 
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