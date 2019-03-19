Врач общей практики Ольга Филипова: «О том, что стала врачом, не жалела ни минуты»

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Врач общей практики УЗ «Мстиславская ЦРБ» Ольга Филипова после окончания медицинского университета трудится шесть лет. Несмотря на то, что стаж не так уж и велик, она отлично справляется со своими служебными обязанностями. Это позволило ей по итогам работы за прошлый год стать победителем районного соревнования среди специалистов в обслуживании. На торжественном слёте передовиков народного хозяйства она награждена Почётной грамотой райисполкома.





Рабочий день Ольги Филиповой начинается с приёма пациентов. Основные направления профессиональной деятельности — диагностика, лечение и профилактика. Участок, который обслуживает Ольга Дмитриевна, — улицы Куйбышева, Кирова, и пос. Кирова. Ежедневно на приём приходит в среднем около сорока человек. Чаще всего пациенты обращаются с простудными заболеваниями, гипертонией, с заболеваниями суставов. После обеда, как правило, она осуществляет осмотр больных на дому, которых в осенне-зимний период всегда немало.

Кроме того, что Ольга Филипова является врачом общей практики, после прохождения курсов, она ведёт приём как врач-эндокринолог.

Говоря о трудностях, с которыми приходится сталкиваться в повседневной работе, молодой доктор признаётся, что это непонимание пациентами необходимости строго выполнять рекомендации и назначения, проходить полный курс лечения.

— Обидно, что прилагаешь максимум усилий, консультируешься, хочешь применить эффективный способ лечения, а пациент при улучшении состояния считает, что он уже здоров, — говорит Ольга Дмитриевна. — Поэтому нередки случаи рецидивов. Тогда приходится начинать заново. Лечить тех, кто сам стремится выздороветь, ведёт здоровый образ жизни гораздо легче, чем тех, кто надеется только на таблетки, — резюмирует доктор.

— Ольга Филипова — врач инициативный, ищущий, постоянно стремящийся к самосовершенствованию, — характеризует её заведующий поликлиникой Оксана Карпович. — Её отличает исполнительность, пунктуальность в выполнении служебных обязанностей, внимательное отношение к каждому пациенту.

Интересуюсь, не жалеет ли Ольга Филипова о выбранной профессии, счастлива ли приходя на работу.

— О том, что стала врачом, не жалела ни минуты, — улыбается молодой доктор. А счастье каждый понимает по-своему, — отвечает она. — Я думаю, что по большому счёту самым главным счастьем для человека является его здоровье. Ведь оно бесценно, его не купишь ни за какие деньги. Потому надо его беречь и следить за ним. А в этом и помогаем мы, врачи, протягивая руку помощи в нужный момент.

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