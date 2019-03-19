ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач общей практики Ольга Филипова: «О том, что стала врачом, не жалела ни минуты»

20.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Врач общей практики Ольга Филипова: «О том, что стала врачом, не жалела ни минуты»
Валентина Кравцова

Автор

Врач общей практики УЗ «Мстиславская ЦРБ» Ольга Филипова после окончания медицинского университета трудится шесть лет. Несмотря на то, что стаж не так уж и велик, она отлично справляется со своими служебными обязанностями. Это позволило ей по итогам работы за прошлый год стать победителем районного соревнования среди специалистов в обслуживании. На торжественном слёте передовиков народного хозяйства она награждена Почётной грамотой райисполкома.

Врач общей практики Ольга Филипова: «О том, что стала врачом, не жалела ни минуты»

Рабочий день Ольги Филиповой начинается с приёма пациентов. Основные направления профессиональной деятельности — диагностика, лечение и профилактика. Участок, который обслуживает Ольга Дмитриевна, — улицы Куйбышева, Кирова, и пос. Кирова. Ежедневно на приём приходит в среднем около сорока человек. Чаще всего пациенты обращаются с простудными заболеваниями, гипертонией, с заболеваниями суставов. После обеда, как правило, она осуществляет осмотр больных на дому, которых в осенне-зимний период всегда немало.

Кроме того, что Ольга Филипова является врачом общей практики, после прохождения курсов, она ведёт приём как врач-эндокринолог.

Говоря о трудностях, с которыми приходится сталкиваться в повседневной работе, молодой доктор признаётся, что это непонимание пациентами необходимости строго выполнять рекомендации и назначения, проходить полный курс лечения.

— Обидно, что прилагаешь максимум усилий, консультируешься, хочешь применить эффективный способ лечения, а пациент при улучшении состояния считает, что он уже здоров, — говорит Ольга Дмитриевна. — Поэтому нередки случаи рецидивов. Тогда приходится начинать заново. Лечить тех, кто сам стремится выздороветь, ведёт здоровый образ жизни гораздо легче, чем тех, кто надеется только на таблетки, — резюмирует доктор.

— Ольга Филипова — врач инициативный, ищущий, постоянно стремящийся к самосовершенствованию, — характеризует её заведующий поликлиникой Оксана Карпович. — Её отличает исполнительность, пунктуальность в выполнении служебных обязанностей, внимательное отношение к каждому пациенту.

Интересуюсь, не жалеет ли Ольга Филипова о выбранной профессии, счастлива ли приходя на работу.

— О том, что стала врачом, не жалела ни минуты, — улыбается молодой доктор. А счастье каждый понимает по-своему, — отвечает она. — Я думаю, что по большому счёту самым главным счастьем для человека является его здоровье. Ведь оно бесценно, его не купишь ни за какие деньги. Потому надо его беречь и следить за ним. А в этом и помогаем мы, врачи, протягивая руку помощи в нужный момент.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Вам может быть интересно
Когда Мстиславская поликлиника «справит» новоселье?
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач общей практики УЗ «Мстиславская ЦРБ» Ольга Филипова после окончания медицинского университета трудится шесть лет. Несмотря на то, что стаж не так уж и велик,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Италии полиция спасла 51 ребенка после поджога автобуса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика