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По правилу трех П: медико-социальный проект "Ты не одна" завершился в Минске

21.03.2019 08:09 — Разное | Интерфакс  
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В Минске завершился межведомственный медико-социальный проект для беременных и их семей "Ты не одна". Финальным аккордом стала практическая конференция для специалистов из Минска и Могилева, которые работают непосредственно с беременными женщинами и их семьями.  

"Финальная конференция по проекту "Ты не одна" прошла по правилу трех П: подвели итоги, проанализировали их и позаботились о профилактике профессионального выгорания у медиков, психологов и соцработников», - рассказывает Ирина Шмак, автор проекта, руководитель Социального центра "Счастливый малыш" SOS-Детская Деревня Боровляны, магистр наук о семье, практический психолог, психодраматист, член Европейской Ассоциации Психодрамы и Социометрии.  "Главной задачей конференции было донести до специалистов помогающих профессий идею о том, что каждый из них может делать больше непосредственных обязанностей. Психолог, социальный работник или гинеколог, рассказывая о первой интерактивной карте бесплатных услуг для беременных и их семей – открывает для них двери к помощи и поддержке в разных направлениях. Кроме того, наша команда уделила внимание не только непосредственной целевой аудитории и ее благополучию, но и тем, кто оказывает поддержку. С радостью и гордостью резюмирую, что проект получился многозадачным. И на сегодняшний день, на этапе завершения организационных работ, каждая цель – достигнута".

По инициативе Комитета по труду, занятости и социальной защите и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, а также Социального центра "Счастливый малыш" SOS-Детская деревня Боровляны, было подписано "Соглашение о намерениях". Оно документально закрепляет желание организаторов проекта и всех участников, активно работать над усилением позитивного статуса семьи, инициировать проекты и активности, которые поспособствуют повышению рождаемости и здорового материнства. 

"Межведомственный медико-социальный проект для беременных женщин (и членов их семей)  "Ты не одна" демонстрирует всесторонний взгляд на помощь матерям и детям, всей семье. Очень часто, именно способность оценить ситуацию или проблему с разных сторон, дает возможность принять по-настоящему правильное и взвешенное решение.   Тандем двух служб: медицинской и социальной в рамках работы уже известных кабинетов психологической помощи "За Жизнь" открывает отличные перспективы. В одном месте будущая мама, которая оказалась в сложной ситуации, сможет получить квалифицированную помощь сразу нескольких специалистов: медика, социального работника (юриста) и психолога. Для меня – это один из важнейших итогов проекта» - резюмировала Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог Минска.

По правилу трех П: медико-социальный проект "Ты не одна" завершился в Минске
Заключительную конференцию  проекта “Ты не одна” организаторы разделили на две части. Первая посвящена непостредственно итогам и их анализу, а вторая – практическим вопросам – способам поддержки и самоподдержки тех специлистов, которые работают непосредственно с целевой аудирией. Удобный формат “мирового кафе” или, говоря бизнес языком “workshop”  оказался емким, доступным и динамичным. Гости конференции познакомились и попробовали на практике простые способы самодиагностики, а также экспресс-релакс в тех случаях, когда профессиональное выгорание «на пороге». Арт-терапия, мастер-класс по тайм-менеджменту, работа с метафорическими картами и другие техники само- и коллективной помощи были отработаны в ходе конференции.  

"Сегодня проект "Ты не одна" и завершился и стартовал одновременно. С одной стороны, мы подводим итоги, а с другой отпускаем в реальную жизнь главный продукт – первую интерактивную карту бесплатных услуг для беременных женщин и их семей.  Хочу отметить важность того, что до карты можно добраться не только через социальные сети или QR-код, но и благодаря непосредственным рекомендациям специалистов: социальных работников, психологов и медиков. Это повышает уровень доверия к карте.  Очень приятно отметить, что команда проекта "Ты не одна" уделила много внимания профилактике профессионального выгорания – эта одна из тех проблем о которой недостаточно говорят. При этом качество оказываемых услуг в социальной и медицинской сферах напрямую связано с тем эмоциональным состоянием в котором находится профессионал", - прокомментировала Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. 

Втечении года проект прошел множество этапов. Сегодня "Ты не одна" - это первая интерактивная карта услуг для беременных и их партнёров, которая кроме организаций Минска включает и учреждения Могилева, а также Могилевской области. Кроме того – это и система направления беременных в сложной ситуации к нужному специалисту за квалифицированной помощью.

Проект "Ты не одна" реализовала большая команда: SOS-Детских деревень Беларуси (Социальный центр "Счастливый малыш" и Социальный  кризисный центр для женщин), Комитет по здравоохранению и Комитет по труду занятости и социальной защите населения  Мингорисполкома, а также Могилевский  облисполком  и УЗ "Могилевская центральная поликлиника" при поддержке "SOS-Детские деревни Польша" и Посольства Канады.  

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Минске завершился межведомственный медико-социальный проект для беременных и их семей "Ты не одна". Финальным аккордом стала практическая конференция для...
 
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