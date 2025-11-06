|
Что будет с розницей и оптом на маркетплейсах в 2026 году в Беларуси
06.11.2025 14:50 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 1 января 2026 г. в Беларуси вступают в силу изменения для индивидуальных предпринимателей: оптовая торговля будет полностью исключена из перечня разрешенных для ИП видов деятельности. Это вызвало вопросы у предпринимателей, работающих через маркетплейсы. Разрешат ли им вообще продавать товары в новых условиях? Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило официальные разъяснения, которые проясняют ситуацию. «Про бизнес» рассказывает, на что нужно обратить внимание.
Ключевое значение имеет то, кому именно и какой товар вы продаете
С 2026 г. запрещена деятельность, при которой ИП продает товары, которые не производит сам, напрямую маркетплейсу. В этом случае площадка выступает не как посредник, а как покупатель для последующей перепродажи.
МАРТ
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января 2026 г. в Беларуси вступают в силу изменения для индивидуальных предпринимателей: оптовая торговля будет полностью исключена из перечня разрешенных для ИП...
|
Архив (Разное)