Что будет с розницей и оптом на маркетплейсах в 2026 году в Беларуси

06.11.2025 14:50 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


С 1 января 2026 г. в Беларуси вступают в силу изменения для индивидуальных предпринимателей: оптовая торговля будет полностью исключена из перечня разрешенных для ИП видов деятельности. Это вызвало вопросы у предпринимателей, работающих через маркетплейсы. Разрешат ли им вообще продавать товары в новых условиях? Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило официальные разъяснения, которые проясняют ситуацию. «Про бизнес» рассказывает, на что нужно обратить внимание.

Ключевое значение имеет то, кому именно и какой товар вы продаете

С 2026 г. запрещена деятельность, при которой ИП продает товары, которые не производит сам, напрямую маркетплейсу. В этом случае площадка выступает не как посредник, а как покупатель для последующей перепродажи.

МАРТ обозначил две законные модели работы для ИП на маркетплейсах после 2026 г.:

  1. Розничная торговля. Если ИП через маркетплейс продает товары (как закупленные, так и собственного производства) конечному потребителю — физическому лицу, это считается розничной торговлей. Этот вид деятельности остается в перечне разрешенных.


  2. Продажа товаров собственного производства маркетплейсу. Если ИП продает маркетплейсу товары, которые произвел самостоятельно, такая деятельность вообще не считается торговлей. Она относится к производству, а значит, также разрешена.

    До 2026 г. еще есть время, чтобы перестроить логистику, договоры и схему работы с маркетплейсами в соответствии с новыми правилами.
