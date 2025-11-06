Что будет с розницей и оптом на маркетплейсах в 2026 году в Беларуси

Источник материала: ProBusiness

С 1 января 2026 г. в Беларуси вступают в силу изменения для индивидуальных предпринимателей: оптовая торговля будет полностью исключена из перечня разрешенных для ИП видов деятельности. Это вызвало вопросы у предпринимателей, работающих через маркетплейсы. Разрешат ли им вообще продавать товары в новых условиях? Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило официальные разъяснения, которые проясняют ситуацию. «Про бизнес» рассказывает, на что нужно обратить внимание.

Ключевое значение имеет то, кому именно и какой товар вы продаете

С 2026 г. запрещена деятельность, при которой ИП продает товары, которые не производит сам, напрямую маркетплейсу. В этом случае площадка выступает не как посредник, а как покупатель для последующей перепродажи.

МАРТ обозначил две законные модели работы для ИП на маркетплейсах после 2026 г.: