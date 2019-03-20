«Барыс» Андрея Скабелки потерпел 3-е поражение во 2-м раунде Кубка Гагагрина, пропустив гол с чужой половины

20 марта прошли четвертые поединки полуфинальных серий Восточной конференции в Кубке Гагарина.



Фото: khl.ru

Казахстанский «Барыс» под управлением белорусского тренера Андрея Скабелки и победитель Востока по итогам регулярного чемпионата екатеринбургский «Автомобилист» потерпели уже третьи поражения в противостояниях с менее рейтинговыми оппонентами.

«Авангард» — «Барыс» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Шайбы: 1:0 — Яремчук (Бондарев, Фисенко, 27.36), 1:1 — Фрэттин (Боченски, Дитц, 28.40, в большинстве), 2:1 — Чудинов (Пивцакин, Франсон, 47.22), 3:1 — Чудинов (Франсон, Бек, 54.25, в большинстве). Броски: 26−20 (6−9, 8−6, 12−5). Силовые приемы: 13−12 (4−5, 6−3, 3−4). Штраф: 29−29.

Пропустив в середине второго периода от 19-летнего Александра Яремчука (это его первый гол в карьере в КХЛ), «Барыс» быстро отыгрался после того, как получил 5-минутное большинство за удаление Виктора Стольберга, который припечатал к борту 19-летнего Валерия Орехова. Пострадавшего увезли на «Скорой помощи».

Поворотным же моментом матча стал гол защитника «Авангарда» Максима Чудинова, который вывел свою команду дальним броском от своей синей линии. Опытнейший голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон не справился с шайбой, которая подпрыгнула перед вратарем.

Надежды «Барыса» на спасение практически перечеркнул заокеанский легионер Даррен Диц, который грубо атаковал сзади Сергея Шумакова и на 5 минут оставил свою команду в меньшинстве.

Удаление реализовал все тот же Максим Чудинов, который до этого матча не забрасывал в нынешнем Кубка Гагарина, а здесь оформил дубль — 3:1.

Шумакова увезли со льда на носилках.

Андрей Скабелка (главный тренер «Барыса»):

— Хочу поблагодарить свою команду за игру, которая оказалась непростой. Предвосхищая ваши вопросы, не думаю, будто что-то делалось специально, это игровые моменты. Иногда они получаются не такими, как хотят тренеры и игроки. Мы сделаем все, чтобы вернуться в Балашиху. Не знаю, получится или нет. Диц сегодня подставил команду? Не скажу, что кто-то кого-то подставил, это был был игровой момент. Давайте повтор посмотрим: два хоккеиста бежали к шайбе, Сергей затормозил, а Даррен решил сыграть в тело, рядом был борт. Думаю, это случайность, умысла не было. Игровой момент, который, надеюсь, не приведет к травме, — приводит слова наставника официальный сайт КХЛ.

Боб Хартли (главный тренер «Авангарда»):

— Сегодня произошло очень много событий: в первом периоде у нас не было такого катания, как обычно, а перед вторым периодом произошла проблема со светом. И ты никогда не знаешь, как такие моменты повлияют на игру. Наш молодой игрок Александр Яремчук сегодня забил первый гол в плей-офф КХЛ в карьере и я поздравляю его с этим отличным достижением. Думаю, гол Чудинова броском из своей зоны подкосил противника. Что с Шумаковым? Когда пришли после игры в раздевалку, его уже отправили в больницу на обследование, — сказал Боб Хартли.

Пятый матч серии, который может оказаться последним, соперники проведут 22 марта в столице Казахстана.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 4:2 (3:1, 1:0, 0:1).

Шайбы: 1:0 — А. Семенов (Бурмистров, Кугрышев, 5.04, в большинстве), 2:0 — Гиматов (Солодухин, Кадейкин, 6.05), 2:1 — Паре (Секстон, Литовченко, 9.21), 3:1 — Ларсен (Хартикайнен, Умарк, 16.21), 4:1 — Кемппайнен (35.08), 4:2 — Бодров (58.04). Броски: 14−39 (4−10, 9−13, 1−16). Силовые приемы: 18−19 (8−6, 5−6, 5−7). Штраф: 6−4.

«Автомобилист» не смог рассчитывать на одного из лучших бомбардиров КХЛ в нынешнем сезоне Найджела Доуса. Нападающий подхватил серьёзную инфекцию, его положили под капельницу. Вместе с ним пройти курс лечения пришлось и защитнику Михаилу Мамкину.

«Салават» продемонстрировал в этой встрече завидную эффективность бросков. Сразу 4 из 14 выстрелов в створ ворот оказались результативными. То есть, голевым оказался почти каждый третий бросок!

А вот у «Автомобилиста» дела с реализацией шли туго. К примеру, в третьеи периоде екатеринбуржцы превзошли соперника по числу бросков в створ 16−1, но выжали из этого всего один гол — за две минуты до финальной сирены.

Андрей Мартемьянов (главный тренер «Автомобилиста»):

— К сожалению, начало матча мы проспали, а соперник начал более агрессивно, чем предыдущий матч, мы немножко были к этому не готовы. Потом героически, прикладывая все усилия и всеми способами пытались выровнять игру. Единственный позитивный момент, что работали до конца, отмечу молодого вратаря. Забили гол, хотя бы один период выиграли, это позитивный момент, который, будем надеяться, перейдет на следующий матч. Но это пока только надежда, и для этого надо прилагать максимум усилий, что и было сказано команде. Готовимся к следующему матчу.

— Почему произошли кадровые изменения в составе? Не было Доуса, Кучерявенко и Белоусова.

— К сожалению, мы приехали сюда не совсем здоровыми, какая-то инфекция. Доус под капельницей находился вчера весь день, как и Миша Мамкин. У Кучерявенко травма. Белоусов — посчитали, что надо ребятам посвежее сыграть, более агрессивно. Теми, кто сегодня дебютировал, мы довольны, — цитирует наставника официальный сайт КХЛ.

Николай Цулыгин (главный тренер «Салавата Юлаева»):

— Абсолютно согласен с тем, что у нас получилось хорошее начало, мы сделали результат в первом периоде. После этого мы не так агрессивно и не так активно сыграли два периода, особенно третий. При этом сыграли по счету, по игре. Да, мы отдали инициативу, но достаточно неплохо все равно оборонялись. Плюс к этому добавим самоотверженность ребят — 28 заблокированных бросков, о чем-то, да говорят. Ребята хотели выиграть и сделали все для этого. Поздравляю болельщиков с победой и ребят.

— Можете сказать о состоянии Бурдасова?

— Начал тренировки только на земле. Пока срок его выздоровления не определен, — сказал наставник.

22 марта в Екатеринбурге состоится пятый матч серии.

Ход серий (до 4 побед):

Восточная конференция

«Автомобилист» (Екатеринбург) (1) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6) — 1:3 (0:1, 2:0, 1:2 ОТ, 2:4).

«Барыс» (Астана) (2) — «Авангард» (Омск) (4) — 1:3 (1:3, 4:2, 0:5, 1:3).

Западная конференция

ЦСКА (1) — «Динамо» М (5) — 3:1 (4:1, 0:1 ОТ, 4:0, 2:1).

СКА (2) — «Локомотив» (3) — 3:1 (1:0, 6:1, 1:3, 3:1).

Пятые матчи полуфинальных серий Западной конференции пройдут 21 марта в Москве и Санкт-Петербурге.