Носки с автозаками не хотите ли? Можно купить

CityDog.by , в чем была идея. Создатель бренда Илья Аксенов рассказал, в чем была идея.





– Это совместный продукт с художником Андреем Буселом. Сделали мы его, вдохновившись интервью пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, в котором она говорит, что диктатура – это национальный белорусский бренд, – поделился Илья.













Носки уже продают – их можно купить за 5 рублей в фирменном магазине LSTR на Хоружей, 5. Но стоит поспешить – это ограниченная коллекция.





Илья Аксенов также рассказал, что в ближайшие дни в продаже появятся и свитшоты с автозаками (и не только).