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Носки с автозаками не хотите ли? Можно купить
На своей странице в Twitter молодежный бренд LSTR похвастался новыми носками с рисунками автозаков.
Создатель бренда Илья Аксенов рассказал
– Это совместный продукт с художником Андреем Буселом. Сделали мы его, вдохновившись интервью пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, в котором она говорит, что диктатура – это национальный белорусский бренд, – поделился Илья.
Носки уже продают – их можно купить за 5 рублей в фирменном магазине LSTR на Хоружей, 5. Но стоит поспешить – это ограниченная коллекция.
Илья Аксенов также рассказал, что в ближайшие дни в продаже появятся и свитшоты с автозаками (и не только).
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На своей странице в Twitter молодежный бренд LSTR похвастался новыми носками с рисунками автозаков.
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