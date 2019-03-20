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Носки с автозаками не хотите ли? Можно купить

21.03.2019 10:56 — Разное | Партизан  
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На своей странице в Twitter молодежный бренд LSTR похвастался новыми носками с рисунками автозаков.

Создатель бренда Илья Аксенов рассказал CityDog.by, в чем была идея.

– Это совместный продукт с художником Андреем Буселом. Сделали мы его, вдохновившись интервью пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, в котором она говорит, что диктатура – это национальный белорусский бренд, – поделился Илья.



Носки уже продают – их можно купить за 5 рублей в фирменном магазине LSTR на Хоружей, 5. Но стоит поспешить – это ограниченная коллекция.

Илья Аксенов также рассказал, что в ближайшие дни в продаже появятся и свитшоты с автозаками (и не только).

 
 
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На своей странице в Twitter молодежный бренд LSTR похвастался новыми носками с рисунками автозаков.
 
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