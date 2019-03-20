«А-100» показала таунхаусы «Зеленой гавани» у гольф-полей под Минском и объявила цены на них

Сегодня компания «А-100 Девелопмент» презентовала таунхаусы, которые она построит в квартале «Зеленая гавань» под Минском, и рассказала о ценах на них. Когда появятся эти дома и из каких конструкций они сделаны — в материале.





«Зеленая гавань» находится в районе бывшего танкового полигона возле Колодищей и возле единственного в стране гольф-клуба. Через 10 лет здесь должен появиться новый малоэтажный жилой комплекс на 200 гектар с населением в 16 тысяч человек, своей инфраструктурой и социальными объектами.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Типология застройки включает в себя частные дома, таунхаусы и низкоэтажную застройку с 3−5 этажами. Проект создан совместно с британским архитектурным бюро JTP.

Летом застройщик объявил о старте продаж коттеджей . Цены на них стартовали от около 217 тысяч долларов и были в районе 1400 долларов за квадрат. Директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик говорит, что сейчас цены на коттеджи достигают 1700 долларов за метр.

— Мы сами немножко удивились. Мы ожидали, что формат будет успешным, но такого ажиотажа от клиентов мы не ожидали. Все предложения раскупались за месяц-два.

Свободных коттеджей в «Зеленой гавани» осталось не много. Но зато с сегодняшнего дня уже можно присматриваться и к другому виду жилья — таунхаусам.



















Они представляют собой дома на три, четыре или шесть двухэтажных квартир с отдельными входами. Заборы — только со стороны внутренних двориков. Площадь квартир — 127 и 137 квадратных метров.

При этом пространство внутри каждый хозяин сможет формировать по своему желанию, потому что дома будут сделаны из быстровозводимых конструкций из сборного железобетона. По качеству такие сооружения вполне сравнимы с монолитными.





































Но, как признается Светлана Шевлик, найти производителей сборного железобетона для таунхаусов было непросто. В итоге остановились на частном заводе под Минском, который контролирует бизнесмен Виталий Курило, а также на государственном витебском заводе.

Стоимость таунхаусов стартует с 168 910 долларов или с 1300 долларов за метр. Как показывает пример коттеджей, дальше цена может повысится и до 1400. Способ продажи — жилищные облигации. Окончание стройки — 3 квартал 2020 года. Эксплуатировать все это бело будет собственная компания застройщика «А-100 Комфорт».

Отапливаться коттеджи и таунхаусы будут газом. Но если глобальный перевод стройотрасли на электроэнергию от АЭС коснется и компании «А-100», то они к этому готовы, говорит Светлана Шевлик.













Что же касается всего квартала «Зеленая гавань», то полностью его планируют построить к 2030 году. Но формировать инфраструктуру начинают уже сейчас. Так, в следующем году в квартале начнут строить первый детский сад. Всего же тут планируется несколько садиков и одна школа. Также в квартале будут разные общественные пространства, магазины, кафе и другие атрибуты городской жизни.

— Сейчас в Минском районе и Минске таких проектов нет. Как любой проект «А-100 Девелопмент» — «Зеленая гавань» это не только стройка, но и философия: создание атмосферы и образа жизни, — говорит Светлана.

Но тут стоит отметить, что свои таунхаусы уже активно строит УКС Центрального района в Зацени, а МАПИД застроит своими коттеджами два участка на Долгиновском тракте. И цены там ниже. Правда, инфраструктура вроде больших социальных объектов, общественных пространств, кафе и магазинов там не предусмотрена.

Что это за участок и какая у него история

Освоение территории в районе бывшего танкового полигона возле Колодищей началось еще в 2007 году. Тогда компания, подконтрольная украинскому бизнесмену, хозяину «Дельта Банка» Николаю Лагуну решила построить тут поселок «Гринвич» с элитной недвижимостью и единственным в стране гольф-клубом.

И если гольф-клуб тут действительно появился в 2012 году, то с жильем все было не так радужно — 2015-му в «Гринвиче» строилось лишь несколько десятков коттеджей. А потом настал крах Дельта Банка, после чего стали схлопываться и другие бизнесы Лагуна. Бизнесмен покинул Беларусь, а суды и правоохранительные органы стали заниматься его белорусскими компаниями.

Для обеспечения сохранности и эксплуатации объекта участок застройки передали указом президента компании «Зеленая гавань», аффилированной с «Монолит Групп» семьи Ермашовых. А потом в проект вошла «А-100 Девелопмент».

Она взяла на себя всю операционную деятельность в области девелопмента: разработку концепции жилого комплекса, строительство жилой недвижимости, социальной инфраструктуры и инженерных сетей. А «Квадрат Групп» Ермашова занялась спортивной частью проекта: уходом за гольф-полями, развитием инфраструктуры для гольфа и популяризацией игры. При этом все стратегические решения разрабатываются и утверждаются компаниями-партнерами совместно.