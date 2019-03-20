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Назван возраст, после которого люди действительно взрослеют

21.03.2019 13:53 — Разное | Tut.by  
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Специалисты из Кембриджского университета заявляют, что до 30 лет люди не могут считаться по-настоящему взрослыми. Об этом пишет The Independent.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что юридически совершеннолетними в Великобритании (как и в Беларуси) становятся в 18 лет, зрелости из-за продолжающихся изменений в головном мозге большинство людей достигают гораздо позже.

«Процесс перехода от детства к взрослой жизни включает в себя множество нюансов и может продолжаться в течение трех десятилетий», — уточняет профессор Питер Джонс (Peter Jones), нейробиолог из Кембриджского университета. Ученый также полагает, что системы здравоохранения и образования, а также правовая система, должны «лучше адаптироваться к найденным изменениям».

Вместе с тем Питер признает, что «опытные судьи уже понимают разницу между преступлениями, совершенными в 19 лет и в 30 лет».

 
 
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Исследование провели специалисты из Кембриджского университета.
 
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