Песков прокомментировал «белорусский сценарий» сохранения власти Путиным

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Пресс-секретарь российского президента дал комментарий публикации агентства Bloomberg, которое в качестве одного из сценариев сохранения за Путиным президентского поста назвало объединение России с Беларусью в единое государство.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле читали публикацию агентства Bloomberg. Агентство, ссылаясь на три близких к Кремлю источника, сообщало, что в администрации президента России прорабатывают возможности оставить у власти Путина после 2024 года. Одним из них является объединение с Беларусью.

"Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле. В Кремле напряженная рабочая повестка дня, ежедневно нацеленная на реализацию "майских" планов, майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами", - цитирует Пескова РИА Новости .

«Майские указы» — сложившееся наименование серии указов, подписанных Путиным в 2012 и 2018 годах. Последний из них определяет план работы правительства на четвертый президентский срок Путина.