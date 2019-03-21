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Уволили руководителя «Беллегпрома» Ефимчика

21.03.2019 22:13 — Разное | Партизан  
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Освобожден от исполнения обязанностей председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик.

Соответствующее постановление правительства появилось на национальном правовом портале.

Николай Васильевич Ефимчик родился в 1960 году в Солигорском районе. В 1982 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, в 2001 году — Академию управления при президенте, пишет НН.

С 1997 года был заместителем директора по коммерческим вопросам ЗАО «Калинка», а в 2003 году стал генеральным директором ОАО «Купалинка».

Руководителем «Беллегпрома» он стал в 2014 году.

Награжден медалью «За трудовые заслуги».

В октябре 2018 года Лукашенко критиковал Ефимчика за то, что форма для Европейских игр от «Беллегпрома» оказалась хуже форм частных предприятий.


 
 
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Освобожден от исполнения обязанностей председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик.
 
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