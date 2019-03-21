Уволили руководителя «Беллегпрома» Ефимчика

портале. Соответствующее постановление правительства появилось на национальном правовом





пишет НН. Николай Васильевич Ефимчик родился в 1960 году в Солигорском районе. В 1982 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, в 2001 году — Академию управления при президенте,НН.





С 1997 года был заместителем директора по коммерческим вопросам ЗАО «Калинка», а в 2003 году стал генеральным директором ОАО «Купалинка».





Руководителем «Беллегпрома» он стал в 2014 году.





Награжден медалью «За трудовые заслуги».





В октябре 2018 года Лукашенко критиковал Ефимчика за то, что форма для Европейских игр от «Беллегпрома» оказалась хуже форм частных предприятий.



