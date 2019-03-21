ПО ИТОГАМ «БОЛЬШОГО РАЗГОВОРА С ПРЕЗИДЕНТОМ» . Вопросы рассматриваются

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Одним из вопросов, поступивших на онлайн-сервис «Ваш вопрос Президенту» из нашего района, было обращение главы многодетной семьи В.В. Козлова из агрогородка Ударный по поводу кредита на покупку жилья.

Как пояснили «НН» в Несвижском районном исполнительном комитете, Вячеслав Владимирович Козлов состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Городей-ском сельском исполнительном комитете с составом семьи 5 человек (он сам, жена, дочь жены и две их общие дочери) с 04.09.2018 г. В списке многодетных семей, состоящих на учете по Городейскому сельскому исполнительному комитету, находится под № 45.

В январе 2019 года среди многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, был проведен опрос, каким образом семьи желают улучшить свои жилищные условия. В.В. Козловым было написано письменное заявление о том, что в 2019 году он не планирует улучшать свои жилищные условия в связи с материальным положением.

В.В. Козлову предлагалось улучшить свои жилищные условия путем строительства одноквартирного жилого дома, от чего он отказался.

В настоящее время В.В. Козлов, как глава многодетной семьи, имеет право, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», на получение субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту (при наличии троих несовершеннолетних детей в размере 95 процентов от суммы основного долга) на строительство (реконструкцию) жилого дома. Указ 240 не предполагает кредитование на покупку жилого помещения.

Ранее кредитование на покупку жилого помещения, в том числе и на вторичном рынке, осуществлялось согласно Указу Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 г. № 13, но, в связи с отсутствием кредитных ресурсов по данному Указу, включение в списки на кредитование не осуществляется с 2015 года.

«НН».