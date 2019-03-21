Полезные советы для учащихся Кировщины — чтобы каникулы были безопасными!





С началом каникул у детей увеличивается количество свободного времени, которое они часто проводят без должного контроля со стороны взрослых, что может привести к угрозе жизни и здоровья несовершеннолетних, совершению ими правонарушений. На это акцентирует внимание заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Михаил Каранкевич.

В связи с этим накануне весенних каникул районной межведомственной группой, в состав которой входят представители комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома, прокуратуры района, инспекции по делам несовершеннолетних и государственной автомобильной инспекции отдела внутренних дел райисполкома, районного отдела по чрезвычайным ситуациям с учащимися учреждений образования проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых подросткам разъясняются ответственность за совершение несовершеннолетними административных правонарушений и уголовных преступлений, меры личной безопасности при нахождении в общественных местах, Правил дорожного движения, поведения на водоемах, при обращении с огнем и легковоспламеняющимися предметами.

Памятка для учащихся

Правила поведения, когда ты один дома

Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку.

Не оставляй ключ от квартиры в «надежном месте».

Не вешай ключ на шнурке себе на шею.

Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом родителям.

Правила личной безопасности на улице

Если на улице кто-то идет и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке.

Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на помощь: «Помогите! Меня уводит незнакомый человек!».

Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.

Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег.

Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых.

Не играй на улице с наступлением темноты.

Правила дорожного движения

Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому краю дороги, навстречу движению транспорта.

Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен светофор – на зеленый свет.

Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.

Если нет светофора, переходи дорогу на перекрестке. Пересекать улицу надо прямо, а не наискось.

Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.

На проезжей части игры строго запрещены.

Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.

Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами

Запрещается:

Бросать горящие спички в помещениях.

Небрежно, беспечно обращаться огнем.

Выбрасывать горящую золу вблизи строений.

Оставлять открытыми двери печей, каминов.

Включать в одну розетку большое количество потребителей тока.

Использовать неисправную аппаратуру и приборы.

Пользоваться поврежденными розетками, а также электрическими утюгами, плитками, чайниками без подставок из несгораемых материалов.

Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией.

Оставлять без присмотра топящиеся печи.

Самим чинить и разбирать электроприборы.

Правила безопасности вблизи водоемов

Не выходите на лед во время весеннего паводка.

Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах.

Не стойте на обрывистых и подмытых берегах.Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и могут выручить из беды.

Не подходите близко к ямам, котлованам, канализационным люкам и колодцам.

Берегите свою жизнь! Удачных каникул