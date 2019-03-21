Полезные советы для учащихся Кировщины — чтобы каникулы были безопасными!

С началом каникул у детей увеличивается количество свободного времени, которое они часто проводят без должного контроля со стороны взрослых, что может привести к угрозе жизни и здоровья несовершеннолетних, совершению ими правонарушений. На это акцентирует внимание заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Михаил Каранкевич.
В связи с этим накануне весенних каникул районной межведомственной группой, в состав которой входят представители комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома, прокуратуры района, инспекции по делам несовершеннолетних и государственной автомобильной инспекции отдела внутренних дел райисполкома, районного отдела по чрезвычайным ситуациям с учащимися учреждений образования проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых подросткам разъясняются ответственность за совершение несовершеннолетними административных правонарушений и уголовных преступлений, меры личной безопасности при нахождении в общественных местах, Правил дорожного движения, поведения на водоемах, при обращении с огнем и легковоспламеняющимися предметами.
Памятка для учащихся
Правила поведения, когда ты один дома
Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку.
Не оставляй ключ от квартиры в «надежном месте».
Не вешай ключ на шнурке себе на шею.
Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом родителям.
Правила личной безопасности на улице
Если на улице кто-то идет и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке.
Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на помощь: «Помогите! Меня уводит незнакомый человек!».
Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.
Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег.
Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых.
Не играй на улице с наступлением темноты.
Правила дорожного движения
Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому краю дороги, навстречу движению транспорта.
Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен светофор – на зеленый свет.
Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.
Если нет светофора, переходи дорогу на перекрестке. Пересекать улицу надо прямо, а не наискось.
Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
На проезжей части игры строго запрещены.
Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.
Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами
Запрещается:
Бросать горящие спички в помещениях.
Небрежно, беспечно обращаться огнем.
Выбрасывать горящую золу вблизи строений.
Оставлять открытыми двери печей, каминов.
Включать в одну розетку большое количество потребителей тока.
Использовать неисправную аппаратуру и приборы.
Пользоваться поврежденными розетками, а также электрическими утюгами, плитками, чайниками без подставок из несгораемых материалов.
Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией.
Оставлять без присмотра топящиеся печи.
Самим чинить и разбирать электроприборы.
Правила безопасности вблизи водоемов
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах.Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и могут выручить из беды.
Не подходите близко к ямам, котлованам, канализационным люкам и колодцам.
Берегите свою жизнь! Удачных каникул