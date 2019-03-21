Глава Минской области на фоне скандалов с Россией: Китай - наш новый рынок





Сегодня проходит официальный визит делегации Минской области в Китай, в город город центрального подчинения Чунцин – около 60 человек представляют все направления деятельности. Об этом сообщается на сайте Минского областного исполнительного комитета.

В Сычуаньском университете иностранных языков состоялась встреча делегации Минской области с ректором университета Ли Кэюном, стороны обсудили сотрудничество между высшими и средними учебными заведениями Минска и Минской области и китайским вузом в сфере подготовки преподавателей и обмена учащимися. Также белорусские гости посетили открытый урок у студентов, изучающих русский язык. Потом открыли Центр изучения Беларуси и памятную надпись белорусского писателя Я.Коласа, состоялись фотовыставка и большой концерт мастеров искусств Минской области. Анатолий Исаченко отметил, что «наш бизнес будет подписывать уже договоры о поставках, это наш новый рынок, и мы должны активно осваивать его; мы уже начали поставлять свою продукцию сюда».

А сегодня начался Бизнес-форум «Минская область - Чунцин», в котором, по информации белорусского посольства в КНР, приняли участи 150 руководителей белорусских и китайских предприятий. В его программе презентации возможностей области и Чунцина, пленарные заседания, а также подписание Плана обменов и сотрудничества между Минской областью и г. Чунцин на два года, Соглашения о сотрудничестве между Китайской международной торговой палаты г.Чунцин и Минским отделением БелТПП, Соглашений о намерениях между Chongqing Q&D International Trading Co.Ltd и Chongqing Valosha Trading Co., Ltd и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», Соглашения о сотрудничестве в сфере образования.

Также делегация посетила выставочный павильон городского планирования г.Чунцин, Центр развития цифровых баз данных г.Чунцин, и состоялась двусторонняя встреча Анатолия Исаченко с руководством города Чунцин и с секретарем парткома Чень Минаром.

Посольство Республики Беларусь в Китайской Народной Республике со ссылкой на данные Миноблисполкома утверждает , что по завершении форума состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между Минской областью и городом Чунцин, а также коммерческих контрактов на поставку белорусской продукции в Китай на сумму 20 млн. долларов США.

При этом сайт Миноблисполкома сумму сделок не сообщает.



Slutsk-Gorod.by

Фотография пресс-службы посольства