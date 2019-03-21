Служба 102: пройдут «прямые линии»

Поделитесь с друзьями











Уважаемые граждане!

Руководством Несвижского РОВД будут проводиться «прямые телефонные линии», по вопросам правоохранительной деятельности, а так же о порядке приема граждан на службу в ОВД.

С вами на связи:

26 марта, с 10.00 до 12.00 — начальник Несвижского РОВД Андрей Николаевич Петрученя. Тел. 5-93-47.

27 марта, с 10.00 до 12.00 — временно исполняющий обязанности по должности первого заместителя начальника Несвижского РОВД – начальник криминальной милиции Александр Александрович Крупко. Тел. 5-12-81.

28 марта, с 10.00 до 12.00 — заместитель начальника Несвижского РОВД — начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Михайлович Чижик. Тел. 5-93-87.

29 марта, с 10.00 до 12.00 — заместитель начальника Несвижского РОВД

по идеологической работе и кадровому обеспечению Денис Владимирович Ефимов. Тел. 5-13-14.