Конкурс по продаже акций ОАО "Кристалл-маг" проводился 18 февраля. Инвестор приобрел их за Br400 тыс. Он должен будет выполнить ряд условий по развитию предприятия. В их числе сохранение основного вида деятельности (предоставлении услуг по химчистке и стирке), количества рабочих мест, обеспечение заработной платы работников не ниже средней по городу, внесение денежного вклада в уставный фонд общества.





Аукцион по продаже 32,6 тыс. акций ОАО "Алеся" проводился 21 января. Акции были проданы за Br28,4 тыс. при начальной цене Br27 тыс. Данное предприятие специализируется на розничной торговле преимущественно продовольственными товарами, алкогольными напитками, табачными изделиями. Свою деятельность акционерное общество осуществляет через одноименный магазин.







