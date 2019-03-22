ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ряд стран Латинской Америки дал старт новому международному объединению

22.03.2019 21:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Главы Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили, Эквадора, а также посол Гайаны в Чили в пятницу подписали "декларацию Сантьяго", предусматривающую "обновление и расширение интеграции Южной Америки" в рамках нового международного образования, названного "Форумом ради прогресса Южной Америки" или Просур (Prosur), информирует агентство ЭФЭ.

Декларация подписана во дворце "Ла-Монеда" - резиденции правительства в столице Чили.

На правах наблюдателей на церемонии подписания присутствовали заместители глав МИД Боливии и Уругвая, а также посол Кубы в Суринаме. Статус наблюдателя позволит представителям этих стран участвовать в диалоге и подписать акт о присоединении тогда, когда они примут соответствующее решение.

Наблюдатели отмечают, что новое международное образование сможет прийти на смену проекту "Унасур", который к настоящему моменту практически прекратил существование.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили, Эквадора, а также посол Гайаны в Чили в пятницу подписали "декларацию Сантьяго", предусматривающую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко предложил выращивать в Беларуси виноград по опыту Таджикистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика