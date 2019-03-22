«Беларусбанк» предупреждает держателей карт о мошенниках

В «Беларусбанке» напомнили: ни в коем случае нельзя никому (даже работникам банка) сообщать реквизиты карточек, 3D пароль, логин и пароль для входа в Интернет-банкинг, любые одноразовые СМС коды от банка, в социальных сетях и по телефону.

«Сообщения в социальных сетях могут писать мошенники, взломавшие аккаунты ваших знакомых, друзей, родственников. Если у вас, в ходе переписки, возникли какие-либо сомнения, обязательно свяжитесь с друзьями и родственниками любым другим способом для подтверждения их намерений».