ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

23.03.2019 15:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Русской православной церкви осудили распространенные на Западе операции по перемене пола, особенно отметив недопустимость такого вмешательства в организм и сознание детей и подростков.

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, Церковь "никогда не согласится с тем, чтобы признать этот образ жизни нормальным, здоровым, чтобы признать те извращения, которые сегодня существуют во многих западных странах, когда, например, ребенку с самого детства, едва ли не с младенчества, внушают, что есть биологический пол, а есть тот пол, который он может сам себе выбрать".

Митрополит Иларион считает, что подобного рода действия родителей должны квалифицироваться как преступление и наказываться в уголовном порядке. "Ребенок должен, по крайней мере, дожить до совершеннолетия, прежде чем он сможет самостоятельно принять решение о том, оставаться ли ему тем, каким его Господь создал, или менять свой пол", - убежден иерарх.

При этом он отметил, что "Церковь никогда не признает эту перемену пола свершившимся фактом". Например, если человек, сменивший пол, приходит в храм и принимает крещение, то он "будет крещен таким, каким его Бог создал: если это мужчина, "переделанный" в женщину, он будет все равно крещен как мужчина".

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Русской православной церкви осудили распространенные на Западе операции по перемене пола, особенно отметив недопустимость такого вмешательства в организм и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика