В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

В Русской православной церкви осудили распространенные на Западе операции по перемене пола, особенно отметив недопустимость такого вмешательства в организм и сознание детей и подростков.

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, Церковь "никогда не согласится с тем, чтобы признать этот образ жизни нормальным, здоровым, чтобы признать те извращения, которые сегодня существуют во многих западных странах, когда, например, ребенку с самого детства, едва ли не с младенчества, внушают, что есть биологический пол, а есть тот пол, который он может сам себе выбрать".

Митрополит Иларион считает, что подобного рода действия родителей должны квалифицироваться как преступление и наказываться в уголовном порядке. "Ребенок должен, по крайней мере, дожить до совершеннолетия, прежде чем он сможет самостоятельно принять решение о том, оставаться ли ему тем, каким его Господь создал, или менять свой пол", - убежден иерарх.

При этом он отметил, что "Церковь никогда не признает эту перемену пола свершившимся фактом". Например, если человек, сменивший пол, приходит в храм и принимает крещение, то он "будет крещен таким, каким его Бог создал: если это мужчина, "переделанный" в женщину, он будет все равно крещен как мужчина".