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Стоит ли ждать повышения пенсий в этом году? Александр Лукашенко обсудил с жителями Барановичей цены, зарплаты и пенсии

23.03.2019 17:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. К моменту окончания совещания у здания горисполкома 22 марта в Барановичах собрались жители города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди хотели пообщаться с главой государства и обсудить важные для них темы. В поездках Александра Лукашенко по регионам такие импровизированные беседы уже стали традиционными. Президент говорит с людьми на одном языке и использует каждую возможность пообщаться с местными жителями. Почувствовать настроения, вникнуть в проблемы. Услышать о планах и надеждах.

Стоит ли ждать повышения пенсий в этом году? Александр Лукашенко обсудил с жителями Барановичей цены, зарплаты и пенсии

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После непринужденного общения успели обсудить и серьезные вопросы. Например, проблему повышения цен на продукты. Президент подчеркнул: с необоснованным ростом цен в стране будут бороться.  

В связке с ценами говорили о повышении зарплат. Президент подчеркнул: такая задача для руководителей района поставлена на  совещании. Глава государства отметил: сразу, конечно, не рванем. Но ориентиры обозначены конкретные, как и сроки выполнения поручений. Результат работы чиновников на собственных кошельках жители Барановичей почувствуют уже в 2019 году.

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Стоит ли ждать повышения пенсий в этом году? Александр Лукашенко обсудил с жителями Барановичей цены, зарплаты и пенсии

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились, что этот и следующий год в Барановичах и Барановичском районе в среднем зарплата должна быть за тысячу рублей стабильно. Мне пообещали – к первому сентября будущего года. Вот такой у нас ориентир. Когда-то кричали, когда я сказал тысячу рублей – 500 долларов средняя должна быть по стране, мне кричали, что у нас никогда не будет. В декабре мы ее достигли, потом немножко упали, потому что экономика упала, а сейчас снова поднимаемся. Тысячу уже худо-бедно по стране имеем. В Барановичах надо это иметь в виду отдельно.

Среди собравшихся была не только молодежь. Пенсионеры завели разговор о ежемесячных выплатах. У главы государства поинтересовались, стоит ли ждать повышения пенсий в этом году. 

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Стоит ли ждать повышения пенсий в этом году? Александр Лукашенко обсудил с жителями Барановичей цены, зарплаты и пенсии

Александр Лукашенко:
Два раза пенсии повысят, но понемножку. Если бы наша экономика работала мощнее, было бы больше. Но вы же понимаете, что все мы будем пенсионерами. Молодыми уже не будем, а пенсионерами будем. Поэтому пенсионеров надо немножко поддерживать. Но наши еще белорусские пенсионеры постоянно говорят, вот денег не хватает, а детям и внукам что-то в кулачок положат. 

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<...>. Атомную станцию построим, нам уже не нужен будет газ на производство электроэнергии. Электричество у нас же от газа: берем, покупаем газ, а атомная станция даст то, что мы снизим на четверть покупку природного газа.   

Какие вопросы задавали жители Барановичей Президенту? Подробности – в видеоматериале.
 
 
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Новости Беларуси. К моменту окончания совещания у здания горисполкома 22 марта в Барановичах собрались жители города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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