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Стоит ли ждать повышения пенсий в этом году? Александр Лукашенко обсудил с жителями Барановичей цены, зарплаты и пенсии
Новости Беларуси. К моменту окончания совещания у здания горисполкома 22 марта в Барановичах собрались жители города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди хотели пообщаться с главой государства и обсудить важные для них темы. В поездках Александра Лукашенко по регионам такие импровизированные беседы уже стали традиционными. Президент говорит с людьми на одном языке и использует каждую возможность пообщаться с местными жителями. Почувствовать настроения, вникнуть в проблемы. Услышать о планах и надеждах.
После непринужденного общения успели обсудить и серьезные вопросы. Например, проблему повышения цен на продукты. Президент подчеркнул: с необоснованным ростом цен в стране будут бороться.
В связке с ценами говорили о повышении зарплат. Президент подчеркнул: такая задача для руководителей района поставлена на совещании. Глава государства отметил: сразу, конечно, не рванем. Но ориентиры обозначены конкретные, как и сроки выполнения поручений. Результат работы чиновников на собственных кошельках жители Барановичей почувствуют уже в 2019 году.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Среди собравшихся была не только молодежь. Пенсионеры завели разговор о ежемесячных выплатах. У главы государства поинтересовались, стоит ли ждать повышения пенсий в этом году.
Александр Лукашенко:
<...>. Атомную станцию построим, нам уже не нужен будет газ на производство электроэнергии. Электричество у нас же от газа: берем, покупаем газ, а атомная станция даст то, что мы снизим на четверть покупку природного газа.
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Стоит ли ждать повышения пенсий в этом году? Александр Лукашенко обсудил с жителями Барановичей цены, зарплаты и пенсии
Новости Беларуси. К моменту окончания совещания у здания горисполкома 22 марта в Барановичах собрались жители города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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