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Что беларусы каждый год отмечают 25 марта?

23.03.2019 20:20 — Разное | Партизан  
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Краткий курс истории БНР от «Белсата».

Что беларусы каждый год отмечают 25 марта?
Фото Forum/Reuters
Как появилась Белорусская Народная Республика? Почему бело-красно-белый флаг и герб Погоня являются национальными символами Беларуси? Почему историческая дата стала днём акции протеста? И как протестные акции превратились в концерт?

О независимой Беларуси говорили с ХІХ века

Идея создания белорусского независимого государства возникла в середине ХІХ века. Дворяне-патриоты попытались реализовать ее во время восстания 1863 года. Однако бунт жестко подавили, руководителей казнили, а репрессии, организованные царскими военными, надолго отбили желание у прогрессивной молодежи бороться за создание собственного государства, пишет Белсат.

В начале ХХ века национальные белорусские силы вновь активизировали свою деятельность. Молодая интеллигенция начала организовывать патриотические кружки. В 1903 году появилась первая политическая партия – Белорусская революционная громада, а в 1906 году начала выходить газета «Наша Нива». В совокупности это сильно повлияло на распространение идеи о независимой стране среди белорусов. Февральская революция и свержение царской власти дали шанс белорусам создать независимое государство.

Большевики не хотели независимой Беларуси

Уже летом 1917 года белорусские деятели начали добиваться автономии Беларуси в составе России. Планы, однако, поломали октябрьские события – большевики свергают временное правительство и вскоре занимают Минск. На диалог с национальными элитами «красные» идти отказываются и разгоняют силой первый Всебелорусский съезд, на котором белорусы хотели определить судьбу своего народа.

Но власть в своих руках большевики не смогли удержать. Белорусские национальные элиты объединились с польскими патриотами, которых в Минске и на всей территории современной Беларуси было довольно много. Во время наступления кайзеровских войск, с 19 по 21 февраля 1918 года белорусы вместе с польскими добровольческими отрядами выдворили «красных» из Минска.

21 февраля, исполнительный комитет Всебелорусского съезда издает Первую Уставную грамоту к народам Беларуси, где объявляет себя временным правительством на белорусских землях. Тогда, впервые речь пошла не об автономии, а о создании независимого государства.
9 марта издаётся Вторая Уставная грамота, а 25 марта – Третья Уставная грамота Белорусской Народной Республики, где объявляется о независимости и уточняются территории, входящие в состав БНР.

25 марта издается Третья Уставная грамота Белорусской Народной Республики, где объявляется о независимости и уточняются территории, входящие в состав БНР


Символами государства стали Бело-красно-белый флаг и герб Погоня.
Благодаря немецкой оккупации белорусских земель мечта национальных деятелей стала реальностью.

Отказ в международном признании

Первой серьёзной проблемой для БНР стало международное признание. Ранее в мире никто и не слышал про Беларусь. Признали независимость страны и начали тесно сотрудничать с правительством Народной Республики в первую очередь украинцы. Независимость была лишь формальной, поскольку территория находилась под оккупацией войсками Кайзера, который и сам не признавал независимости. Руководство БНР даже писало письмо германскому правителю с просьбой о признании независимости. Однако, тот остался холоден к просьбе белорусов.

Глава Народного секретариата БНР Язэп Воронко писал по этому поводу:

«…нечеловеческие усилия белорусских деятелей поставить Белоруссию хотя бы в среду малых государств и добиться признания самостоятельности Белорусской народной республики ни к чему не привели».

Немецкое правительство согласилось только финансировать культурные проекты.

В скором времени Германия потерпела поражение в Первой мировой войне и по международному мирному соглашению должна была вывести свои войска с оккупированных территорий. Большевики же двинулись возвращать потерянные территории. Правительство БНР в конце декабря 1918 года было вынуждено бежать из Минска в Гродно, которое было занято поляками.

Одна республика – два правительства

1 января 1919 года большевики создают в противовес БНР Советскую Социалистическую Республику Беларусь в Смоленске. Через несколько недель правительство ССРБ перебралось в Минск. А в правительстве БНР уже наметился раскол, который и стал фатальным для неокрепшего государства. В июле 1920 года обе рады покидают территорию Беларуси: Верховная Рада во главе с Антоном Луцкевичем перебралась в Польшу, а Народная рада, где был главой Вацлав Ластовский – в Каунас.

После этих событий правительство БНР находилось в эмиграции. Добиться в очередной раз независимости выпал шанс белорусам во время советско-польской войны. Но ни рейд атамана Булак-Балаховича, ни восстание в Слуцке не принесли успехов.

Между Польшей и Россией

18 марта 1921 года был подписан мирный договор между Польшей и Советской Россией в Риге. Две державы поделили между собой белорусские земли, полностью игнорируя мнение белорусов. Польше отошла западная часть белорусских земель по линии Барановичи-Слоним-Пинск. Большевикам же – восточная часть по линии Минска-Слуцка и Турова, где впоследствии появилась Белорусская Социалистическая Советская Республика.

В 1924 году правительство СССР приняло решение «укрупнить» территорию БССР и вернуть назад часть белорусских земель. В это время БССР становится центром развития белорусской культуры, видя эти события руководители Рады БНР в эмиграции в октябре 1925 года передают свои полномочия правительству БССР, признавая минское правительство единственным культурным и политическим белорусским центром.

Сама же рада БНР существует в эмиграции и сейчас. Руководит ею с 1997 года Ивонка Сурвилла.

Как появился «День Воли» и что он значит?

О БНР вспомнили лишь в конце 1980-х, когда в Беларуси началось национальное возрождение. Историки наперебой кинулись изучать деятельность отцов-основателей БНР и пришли к выводу, что именно провозглашение Народной Республики от 25 марта 1918 года является началом белорусской государственности и на тот момент национальные деятели сделали всё, что было в их силах, дабы создать белорусское независимое государство.

Для белорусских патриотов этот день становится настоящим праздником.

В 1990-х, после прихода к власти Александра Лукашенко, эта историческая дата приобретает политическую окраску, а праздник превращается в уличную акцию протеста, где белорусы требуют от власти соблюдения законодательства и выступают против диктатуры.

Таким образом эта историческая дата получила второе название – «День Воли».

До прошлого года белорусские власти довольно жестко реагировали на шествие 25 марта. Участников задерживали, штрафовали, сажали на сутки. Но на столетие БНР ситуация изменилась – власти дали разрешение на проведение большого концерта в Минске, который посетило около 50 тысяч человек.



 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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