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Абитуриентам на заметку. Как стать сотрудникам органов внутренних дел?

23.03.2019 — Разное | Полымя  
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Служба в милиции – это ответственная служба сильных духом мужчин, которая заслуживает уважения. Стать профессиональным сотрудником органов внутренних дел, можно поступив в ведомственные учреждения образования МВД Республики Беларусь, для чего необходимо соответствовать ряду требований:
– для поступления на дневную форму обучения за счет средств республиканского бюджета необходимо иметь общее среднее, профессионально-техническое или среднее специальное образование. Возрастные рамки абитуриентов – от 17 до 25 лет;
– соответствовать профессиональному отбору, который включает в себя медицинское, психофизиологическое, психодиагностическое обследования. Специальная проверка проводится как в отношении самого кандидата, который не должен иметь привлечений к административной либо уголовной ответственности, так и его близких родственников;
– пройти три вступительных испытания (ЦТ по русскому либо белорусскому языкам на выбор, иностранный язык, обществоведение), а также достойно сдать нормативы по физической подготовке.
Срок обучения в УО «Академия МВД Республики Беларусь», «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» – 4 года, в течение которых обучающиеся получают одну из следующих специальностей: оперативно-розыскная деятельность, административно-правовая деятельность, судебно-прокурорско-следственная деятельность, уголовно-исполнительная деятельность, судебно криминалистические экспертизы. По окончанию обучения присваивается квалификация специалиста «Юрист».
Желающим поступить в ведомственные учреждения образования МВД Республики Беларусь необходимо до 15 апреля 2019 года подать заявление на имя начальника ОВД по месту жительства.
По всем имеющимся вопросам обращайтесь по тел.: 20654, 8(029)1434406.
Максим ЧАК,
заместитель начальника ОВД
по идеологической работе и
кадровому обеспечению,
подполковник милицииАбитуриентам на заметку. Как стать сотрудникам органов внутренних дел?

 
 
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Служба в милиции – это ответственная служба сильных духом мужчин, которая заслуживает уважения. Стать профессиональным сотрудником органов внутренних дел, можно
 
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