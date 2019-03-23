Конец света. Как одни люди воруют электричество у страны, а другие с ними борются

«Снова за свое?» — начальник инспекции филиала «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго» Андрей Лёгенький вглядывается в хмурое мартовское небо. Но рассматривает он не серые облака, а опору линии электропередачи. От нее к одному из домов тянется паутинка проводов — это «наброс», самый вероломный и живучий способ воровства электроэнергии, придуманный еще в прошлом веке. «Тьфу! — с досадой отворачивается хозяин жилища. — Да мы только сегодня… Вот, постираться решили и подключились, а так обычно ни-ни». Лёгенький вздыхает — для него и его бригады это значит одно: сейчас снова придется выслушивать мольбы и просьбы о пощаде, а то и угрозы с проклятиями.





В рейды по выявлению похитителей электроэнергии бригады энергосбыта отправляются почти ежедневно. В 2018 году в Гомельской области только граждане «увели» из электросетей электроэнергии на 734 тысячи рублей, а еще ведь есть предприятия и организации. Итого — исчезло около 18,1 млн кВт·ч на сумму более 5,4 млн рублей. А в целом по стране в прошлом году энергетики недосчитались аж 154 млн кВт·ч! Невероятные масштабы воровства — по-другому это явление не назовешь.

Кстати, за это самое воровство электроэнергии по закону полагается штраф в пятикратном размере от суммы ущерба, который считают по специальной схеме. Но оплаты штрафа еще потом попробуй дождись, говорят энергетики — бывает, с должника просто нечего взыскивать.

…Свой очередной обход инспекторы рейдовой бригады по борьбе с «похитителями» электроэнергии начинают с частного сектора, расположенного почти в центре Гомеля, — микрорайона Якубовка. Здесь работники «Энергосбыта» бывают так часто, что уже знают по именам многих местных жителей. Головная боль энергетиков — незарегистрированные частные дома. Возведенных еще дедами нынешних хозяев построек нет ни на картах, ни в документах. Коммуникаций, естественно, в таких жилищах тоже нет. Но их обитатели не унывают и постоянно что-нибудь придумывают. Вот, например, снова купили несколько десятков метров проводов.





— Дети болеют. Астма у них, нужно ингалятор включать, а без электричества он не работает, — печально затягивается сигаретой хозяйка.

— А что ж вы курите прямо дома, раз астма у детей? — пытается вывести на чистую воду женщину один из инспекторов.

— Так астма-то не из-за табачного дыма, а на цветение, — стоит на своем мама.

Инспекторы не верят в цветущие в марте сады и составляют акт.









В следующий дом на соседней улице рейдовики заходят не без опаски.

— В прошлый раз хозяева оказали активное сопротивление, пришлось даже вызывать участкового, — объясняют инспекторы.

Но в этот раз у хозяев тактика иная.

— Ну не выписывайте… Я больной человек. У меня инфаркт, почки, сахар… Ночью приходится вызывать врача, а света нет — и что тогда делать? — причитает хозяйка.

— Ну не первый уже раз ведь попадаетесь!

— Не первый. В прошлый вон 600 рублей насчитали.

Инспекторы сочувственно вздыхают, но — обрезают провода и составляют очередной акт.





— Дальше ехать смысла нет, — уверены энергетики. Сарафанное радио среди похитителей электричества работает без перебоев: информация о рейдовой облаве уже разлетелась по местности — все провода сняты и спрятаны с глаз долой.

Кстати, помимо «набросов», рейдовые бригады постоянно имеют дело и с другими изобретениями «кулибиных». Способов похищения электроэнергии десятки — от замедления вращения диска счетчика до врезки в вводной кабель в обход прибора учета. Но тс-с-с, энергетики настоятельно просят «не учить таких же дураков воровать».





Впрочем скоро, уверяют они, все это уйдет в прошлое. Когда? Как только индукционные счетчики заменят на электронные. Процесс уже пошел.

— С новыми системами учета воровать бессмысленно. Во-первых, все равно найдут. Во-вторых, еще попробуй укради! — говорят в «Энергосбыте».

Чтобы проконтролировать, не жульничает ли абонент, инспекторам даже не обязательно заходить к нему в дом. Достаточно просто прогуляться по улице. С удочкой.





— Не с удочкой, а со штангой, — поправляют энергетики и объясняют принцип контроля. — На штангу крепится индикатор тока воздушной линии, с его помощью измеряем мгновенный ток в линии, в это же время с помощью антенны и ноутбука «опрашиваем» счетчик этого дома: смотрим, какой ток сейчас потребляет дом, сравниваем с индикатором — цифры должны совпасть. Если нет — абонент что-то темнит, — объясняет принцип «рыбалки» Андрей Лёгенький.

Радиус охвата приема антенны — 100 метров. В этом квадрате можно «прощупать» любой дом с электронным счетчиком.









В некоторых районах Гомеля — к примеру, Костюковке и части Новобелицы — воровство электроэнергии в обход счетчика уже стало физически невозможно: здесь установили инновационные SPLIT-системы. В чем суть? Прибор крепится на верхушке электроопоры, абоненту выдается лишь монитор, на котором он видит потребление электроэнергии в своем доме, напряжение и мощность. Контролеру «Энергосбыта» эти данные также доступны в любой момент. Система считывает показатели электрической сети, и сводит баланс по ушедшей с трансформаторной подстанции и учтенной счетчиком энергии — то есть сразу способна выявить неучтенное потребление.

Так что скоро, шутят энергосбытчики, они могут лишиться работы, ведь из всех способов воровства электроэнергии может остаться лишь один — старый, надежный и такой живучий «наброс».