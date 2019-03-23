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Футбол. Восемь игроков сборной Польши перед матчем с Латвией заболели ангиной
Восемь футболистов сборной Польши по футболу заболели накануне матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против комнады Латвии. У всех игроков диагностирована ангина.
"Мы столкнулись с эпидемией в команде. У нас начались проблемы перед игрой с Австрией (1:0), — приводит слова главного тренера сборной Польши Ежи Бженчека Football Italia. — Возможно, причиной стали проблемы с кондиционированием воздуха в отеле в Вене. У всех игроков появились схожие симптомы.
Наш медицинский персонал работает над тем, чтобы вирус не распространился на других игроков. Ангина у восьми футболистов, включая Кшиштофа Пентека".
Встреча против Латвии состоится в воскресенье в Варшаве.
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Восемь футболистов сборной Польши по футболу заболели накануне матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против комнады Латвии. У всех игроков...
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