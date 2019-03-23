Футбол. Восемь игроков сборной Польши перед матчем с Латвией заболели ангиной

"Мы столкнулись с эпидемией в команде. У нас начались проблемы перед игрой с Австрией (1:0), — приводит слова главного тренера сборной Польши Ежи Бженчека Football Italia. — Возможно, причиной стали проблемы с кондиционированием воздуха в отеле в Вене. У всех игроков появились схожие симптомы.





Наш медицинский персонал работает над тем, чтобы вирус не распространился на других игроков. Ангина у восьми футболистов, включая Кшиштофа Пентека".





Встреча против Латвии состоится в воскресенье в Варшаве.



