За сутки в Сморгонском районе произошло три пожара

В субботу, 23 марта, на территории Сморгонского района произошли три пожара.





В Гродненском областном управлении МЧС сообщают , что сигнал о первом пожаре на пульт дежурного поступил в 13.13. На территории частного домовладения в д. Щепаны горела хозяйственная постройка. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 13.23 в Сморгонский РОЧС поступило второе сообщение о пожаре. На территории частного домовладения в д. Милейково также горела хозпостройка. В результате строение уничтожено полностью. Пострадавших нет. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении сына хозяйки.

В этот же день в 15.34 районные спасатели выехали на третий пожар. В д. Шостаки на территории частного домовладения горела хозяйственная постройка. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора мужа хозяйки дома.