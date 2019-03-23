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За сутки в Сморгонском районе произошло три пожара
24.03.2019 — Разное | Светлы шлях
В субботу, 23 марта, на территории Сморгонского района произошли три пожара.
В Гродненском областном управлении МЧС
В 13.23 в Сморгонский РОЧС поступило второе сообщение о пожаре. На территории частного домовладения в д. Милейково также горела хозпостройка. В результате строение уничтожено полностью. Пострадавших нет. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении сына хозяйки.
В этот же день в 15.34 районные спасатели выехали на третий пожар. В д. Шостаки на территории частного домовладения горела хозяйственная постройка. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора мужа хозяйки дома.
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В субботу, 23 марта, на территории Сморгонского района произошли три пожара.
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