С любовью к малой родине





Проходит время, все меняется, у каждого своя судьба. Не меняются лишь школьные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Школа всегда остается пристанью детства. Встречаясь с ней через годы, начинаешь больше ценить и понимать значимость нашей простой сельской школы в жизни каждого ее выпускника.

20 марта 2019 года в рамках проекта «Встречи выпускников школы с учащимися» в ГУО «Учебно-педагогический комплекс Бастунские ясли-сад-базовая школа» прошла встреча с бывшей выпускницей, а ныне председателем Вороновского районного объединения профсоюзов Ястремской Е.М.







Елена Марьяновна рассказала учащимся о своей школьной и студенческой жизни, о верности и преданности профессии и о том, как не прост был путь к достижению поставленной цели. Пожелала ребятам всегда находить в себе силы преодолевать жизненные препятствия, стремиться к успеху, добропорядочности, справедливости и милосердию. В ходе беседы ответила на вопросы учащихся и рассказала много интересных историй о школьной жизни, о своих учителях. Встреча прошла в теплой, доброжелательной обстановке.

В рамках данного мероприятия был дан старт районному проекту «Посадим сад вместе», посвященной 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Первую яблоньку, цветение которой символизирует возрождение, весну, посадила Елена Марьяновна с учащимся ІХ класса Пивоваром Даниилом. Право посадить второе деревце предоставили выпускникам и классному руководителю ІХ класса Мингелевич Н.С.























Искренне верим, что посаженные с любовью яблони будут зацветать каждый год и приносить людям радость за успех и процветание малой родины.