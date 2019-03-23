ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С любовью к малой родине

24.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

С любовью к малой родине

Проходит время, все меняется, у каждого своя судьба. Не меняются лишь школьные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Школа всегда остается пристанью детства. Встречаясь с ней через годы, начинаешь больше ценить и понимать значимость нашей простой сельской школы в жизни каждого ее выпускника.

20 марта 2019 года в рамках проекта «Встречи выпускников школы с учащимися» в ГУО «Учебно-педагогический комплекс Бастунские ясли-сад-базовая школа» прошла встреча с бывшей выпускницей, а ныне председателем Вороновского районного объединения профсоюзов Ястремской Е.М. 


С любовью к малой родине

Елена Марьяновна рассказала учащимся о своей школьной и студенческой жизни, о верности и преданности профессии и о том, как не прост был путь к достижению поставленной цели. Пожелала ребятам всегда находить в себе силы преодолевать жизненные препятствия, стремиться к успеху, добропорядочности, справедливости и милосердию. В ходе беседы ответила на вопросы учащихся и рассказала много интересных историй о школьной жизни, о своих учителях. Встреча прошла в теплой, доброжелательной обстановке.

В рамках данного мероприятия был дан старт районному проекту «Посадим сад вместе», посвященной 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  Первую яблоньку, цветение которой символизирует возрождение, весну, посадила Елена Марьяновна с учащимся ІХ класса Пивоваром Даниилом.  Право посадить второе деревце  предоставили выпускникам и классному руководителю ІХ класса Мингелевич Н.С.


С любовью к малой родине
С любовью к малой родине
С любовью к малой родине
С любовью к малой родине
С любовью к малой родине

Искренне верим, что посаженные с любовью яблони будут зацветать каждый год и приносить людям радость за успех и процветание малой родины.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проходит время, все меняется, у каждого своя судьба. Не меняются лишь школьные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Школа всегда остается пристанью...
 
Новости дня
Новости разные
 
Больше 250 фур ждут въезда в Польшу в «Брузгах» и «Берестовице»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика