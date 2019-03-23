Денис Гарусов — один из лучших водителей Мстиславщины

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Когда думаешь о работниках жилищно-коммунального хозяйства, то в первую очередь точно не вспоминаешь о водителях. А зря, ведь они зачастую являются лицом своей организации и заботятся о том, чтобы работники или определённый груз прибыли на место вовремя. Один из таких работников — Денис Гарусов, который трудится в УКПП «Жилкомхоз» уже 11 лет.





— Я сюда пришёл, вдохновившись примером отца, который тоже работал здесь водителем. И ни разу не пожалел, — рассказывает мужчина. — Даже как-то не возникало никаких мыслей о том, чтобы сменить род деятельности. Мне кажется, что я здесь на своём месте.

Водитель в организации ЖКХ — должность ответственная. Ведь свои служебные обязанности нужно выполнять в любое время года и при любых погодных условиях, которые зачастую приносят неприятные сюрпризы. Каждый день словно экзамен ПДД, ведь такая профессия требует безукоризненных теоретических знаний и практических навыков вождения автомобиля. Более того, нужно иметь достаточный уровень внимания и высокую скорость реакции.

— Я занимаюсь доставкой стройматериалов и вторсырья. Ездить приходится не только по Мстиславщине, — делится Денис Николаевич. — Чаще всего у меня рейсы в Могилёв, Круглое, другие райцентры. Иногда и в Минск приходится ездить.

Водитель автомобиля всегда должен быть очень аккуратен при эксплуатации своей машины. А если происходит какая-то некритичная поломка, то работник сам оперативно возвращает машину в строй. С техническим обслуживанием Денису Гарусову помогает образование водителя-сварщика, которое он получил в ПТУ-92.

— Хоть у меня и двойная специальность, но сваркой я не занимаюсь — не моё это совсем, — объясняет водитель. — Такими крупными неисправностями занимаются специалисты. А я занимаюсь любимым делом и нигде, кроме как за рулём, себя не представляю.

Водитель за долгое время работы зарекомендовал себя в качестве настоящего профессионала в своём деле. Его уважают коллеги и руководители, а потому не боятся поручать ему ответственные задания. А на недавно прошедшем слёте передовиков народного хозяйства Денис Гарусов был признан победителем соревнования среди работников ведущих профессий.