Милиция оцепила детский сад в Барановичах - мина!

Intex-press рассказали, что на территории детского сада было обнаружено устройство, похожее на мину. На место происшествия были направлены саперы. В в/ч 7404рассказали, что на территории детского сада было обнаружено устройство, похожее на мину. На место происшествия были направлены саперы.









Все дети и сотрудники учреждения (36 взрослых и 147 детей) были эвакуированы.





– В первую очередь мы эвакуировали детей из сада, в этом нам помогла соседняя школа. Наша главная задача – забота об их безопасности и здоровье. Сейчас дети возвращаются в сад, – сообщили Intex-press в детском саду №40.









Позже на сайте МЧС появилось сообщение о том, что в 20 метрах от здания садика, возле бордюра, была обнаружена минометная мина времен Второй мировой войны.





Прибывшая группа разминирования ее изъяла для дальнейшего уничтожения на полигоне.