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Милиция оцепила детский сад в Барановичах - мина!

25.03.2019 10:51 — Разное | Партизан  
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Утром 25 марта к детскому саду №40 в Южном микрорайоне города приехали машины милиции, скорой и МЧС.
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В в/ч 7404 Intex-press рассказали, что на территории детского сада было обнаружено устройство, похожее на мину. На место происшествия были направлены саперы.


Все дети и сотрудники учреждения (36 взрослых и 147 детей) были эвакуированы.

– В первую очередь мы эвакуировали детей из сада, в этом нам помогла соседняя школа. Наша главная задача – забота об их безопасности и здоровье. Сейчас дети возвращаются в сад, – сообщили Intex-press в детском саду №40.


Позже на сайте МЧС появилось сообщение о том, что в  20 метрах от здания садика, возле бордюра, была обнаружена минометная мина времен Второй мировой войны.

Прибывшая группа разминирования ее изъяла для дальнейшего уничтожения на полигоне. 

 
 
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Утром 25 марта к детскому саду №40 в Южном микрорайоне города приехали машины милиции, скорой и МЧС.
 
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