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Милиция оцепила детский сад в Барановичах - мина!
Утром 25 марта к детскому саду №40 в Южном микрорайоне города приехали машины милиции, скорой и МЧС.
В в/ч 7404
Все дети и сотрудники учреждения (36 взрослых и 147 детей) были эвакуированы.
– В первую очередь мы эвакуировали детей из сада, в этом нам помогла соседняя школа. Наша главная задача – забота об их безопасности и здоровье. Сейчас дети возвращаются в сад, – сообщили Intex-press в детском саду №40.
Позже на сайте МЧС появилось сообщение о том, что в 20 метрах от здания садика, возле бордюра, была обнаружена минометная мина времен Второй мировой войны.
Прибывшая группа разминирования ее изъяла для дальнейшего уничтожения на полигоне.
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Утром 25 марта к детскому саду №40 в Южном микрорайоне города приехали машины милиции, скорой и МЧС.
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