Еще одно гомельское предприятие признало себя банкротом

Экономический суд Гомельской области возбудил производство по делу о банкротстве в отношении ОАО «Гомельторгмаш», сообщает rynak.by.

Размер кредиторской задолженности предприятия составляет почти 23 тыс. рублей.

Представитель ОАО «Гомельторгмаш» на судебном заседании пояснил, что в настоящее время из-за блокировки расчетных счетов органами принудительного исполнения общество не имеет возможности осуществлять хозяйственную деятельность, производить закупки, необходимые для деятельности, оплачивать иные текущие расходы. Для восстановления платежеспособности предприятие нуждается в процедуре экономической несостоятельности посредством санации.

Профиль предприятия — разработка и выпуск торгового оборудования для магазинов, оборудования для общественного питания. На заводе, по данным на 1 февраля, трудятся 99 человек. Доля государственной собственности предприятия составляет 99,4%.