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Еще одно гомельское предприятие признало себя банкротом

25.03.2019 11:33 — Разное | Tut.by  
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Экономический суд Гомельской области возбудил производство по делу о банкротстве в отношении ОАО «Гомельторгмаш», сообщает rynak.by.

Размер кредиторской задолженности предприятия составляет почти 23 тыс. рублей.

Представитель ОАО «Гомельторгмаш» на судебном заседании пояснил, что в настоящее время из-за блокировки расчетных счетов органами принудительного исполнения общество не имеет возможности осуществлять хозяйственную деятельность, производить закупки, необходимые для деятельности, оплачивать иные текущие расходы. Для восстановления платежеспособности предприятие нуждается в процедуре экономической несостоятельности посредством санации.

Профиль предприятия — разработка и выпуск торгового оборудования для магазинов, оборудования для общественного питания. На заводе, по данным на 1 февраля, трудятся 99 человек. Доля государственной собственности предприятия составляет 99,4%.

 
 
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Размер кредиторской задолженности предприятия - почти 23 тыс. рублей.
 
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