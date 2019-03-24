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Еще одно гомельское предприятие признало себя банкротом
Экономический суд Гомельской области возбудил производство по делу о банкротстве в отношении ОАО «Гомельторгмаш»,
Размер кредиторской задолженности предприятия составляет почти 23 тыс. рублей.
Представитель ОАО «Гомельторгмаш» на судебном заседании пояснил, что в настоящее время из-за блокировки расчетных счетов органами принудительного исполнения общество не имеет возможности осуществлять хозяйственную деятельность, производить закупки, необходимые для деятельности, оплачивать иные текущие расходы. Для восстановления платежеспособности предприятие нуждается в процедуре экономической несостоятельности посредством санации.
Профиль предприятия — разработка и выпуск торгового оборудования для магазинов, оборудования для общественного питания. На заводе, по данным на 1 февраля, трудятся 99 человек. Доля государственной собственности предприятия составляет 99,4%.
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Размер кредиторской задолженности предприятия - почти 23 тыс. рублей.
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