ОффТОП: Смелые мангусты и леопард (ВИДЕО)

Хитрость и смелость могут спасти жизнь. Яркий пример этому — смелые мангусты, которые обвели леопарда вокруг пальца и смогли спасти себе жизни.

Один из мангустов, заснятых на видео, даже поиздевался над хищником: подбежал и ударил по морде. Потом он смог убежать, а за собой повел и соплеменников. В итоге одураченный леопард остался один на пустынной дороге. Это не говоря о том, что, судя по всему, вкусного обеда у него в тот день не было.

Потом, конечно же, леопард сделал выводы из ситуации. Интересно, смогли ли его в будущем обвести мангусты вокруг пальца?