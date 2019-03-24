Чемпионка мира по пятиборью Анастасия Прокопенко: Все начинаю с чистого листа

Первая, «золотая звезда» упала на чемпионате мира в Мексике. Там же «нашлась» еще одна, «бронзовая», которую вернули за Олимпиаду-2008. Украинка Виктория Терещук, дисквалифицированная за допинг, на связь не выходила, и для белоруски сделали новую, не ношенную награду. В конце года Прокопенко назвали текущим первым номером мирового современного пятиборья. И вот новый сезонный виток — планетарный кубковый этап в Каире, который она завершила на пятой позиции. Шаг назад, или основание, почва для прыжка вверх? Об этом мы спросили у самой Прокопенко.





— В Каире не мечтала о месте в первом десятке, — призналась Анастасия. — Из-за болезней пропустила почти тренировочный месяц. Вначале лечила одну болячку, потом — другую. Для возвращения соревновательных кондиций мне «отпустили» три недели. Это, по нашим меркам, можно сказать, ничего. Только-только вошла в ритм легкого тренировочного эффекта. Ни на одном из занятий не получала нагрузки, которые выпадают во время соревнований. Но в Каире многое сложилось, потихоньку, по чуть-чуть собрала свои лидерские качества. На финишный вид — кроссовую трассу со стрельбой — выбегала шестой-седьмой, а прибежала пятой. Даже нашла в себе силы подняться наверх. Факторов против было немало: дома бежала в манеже, а в Египте — на воздухе, вмешался и климат, более теплый, нежели у нас. Пару дней вообще держалась жара.





— Прошлый насыщенный год продолжился встречами с поклонниками, приглашениями на спортивные мероприятия. Ты впервые оказалась в центре внимания СМИ. Как пережила новые вызовы?





— Поначалу было непросто, пришлось долго «переварить» те же интервью, непривычное информационное внимание. Потом заболела, восстанавливалась тяжело, подчас, как обычная женщина, через слезы, случалось переступать через не могу.





Прошлый спортивный год принес удачу, но, чтобы двигаться дальше, надо забыть о титулах и медалях и начинать все сначала, с чистого листа. Больше всего забочусь о том, что меня ждет в будущем. Новые старты намного серьезнее прошлогодних. Да и то, что получилось в 2018-м, должно было случиться давно.





— Чем же из последних лет выделяется 2019-й?





— Он «раздаст» лицензии, скажет «да» желающим поехать на летние Игры-2020. Для положительного ответа европейцам надо пробиться в первые восемь на чемпионате Европе. Им и представителям остального мира можно выиграть планетарный кубковый финал в Токио. Тем, у кого не получилось заработать билет в Японию, надо идти дальше и попадать в «призы» на планетарном первенстве. В этих, трех, «горячих» стартах «выпишут» именной олимпийский пропуск. На кубковых же этапах надо набирать баллы, чтобы попасть в финальную часть турнира. То же непростое дело. С 1 июня начинается «сбор» очков в олимпийский рейтинг. Тот, кто не смог заработать именную лицензию, получит шанс «добраться» в Токио по баллам. Сделана оговорка, что, если на «Европе» представители одной страны войдут в первую восьмерку, то только первые два заработают пропуск на Игры, а очки третьего уйдут в олимпийскую «копилку».





— Какое разнообразие внес в ваши будни новый главный тренер национальной команды Вальдемар де Макай?





— С его приходом многое изменилось, и, прежде всего, отношение к делу. Пару лет под началом польского наставника принесли видимые плоды. Девочки намного выше поднялись в мировом рейтинге, мы завоевывали призы в эстафетных видах программы, у меня получился лучший сезон.





— А что конкретного он предложил?





— Он навел порядок во многом: в приходе на тренировку, в длительности и интенсивности занятий. Как человек ответственный, понимаю, что за моими действиями наблюдают коллеги и их наставники, поэтому стараюсь не опаздывать. Вместе со всеми делаю разминку, втягиваюсь в работу. Да, бывает, опаздываю, но сразу спешу извиниться и быстренько влиться в процесс. К сожалению, тренеры других воспитанников уже разрешают не торопиться к началу.









— А почему вдруг изменились раздвинулись дисциплинарные рамки?





— Марек, так мы называем главного тренера, немного смягчился, дал, как говорится, волю коллегам. Они же пошли дальше, посчитав, что один умнее другого, и повели себя соответственно. Нынешняя атмосфера мне совершенно не нравится. Мало того, личные наставники могут менять установку главного. На сборе в Италии один из них в ответ на текущее задание де Макая обронил, мол, мои будут делать другую работу. Считаю, что если ты талантлив и трудоспособен, то выполнишь любую задачу любого тренера. Каким бы сложным оно не было. Личные же наставники, подчас, упрощают задачу.





— Главный тренер несет ответ за успех или провал сборной. В случае неудач, контракт с ним может быть расторгнут. Личные же наставники уйдут только в крайнем случае.





— Марек, как психолог, дал тренерам волю для собственных действий, он захотел посмотреть, что получится из, как говорится, новой демократии. Когда он управлял процессом, результаты достигались весомее. На тренировках, соотнося свое «хочу» с очевидным «надо», спортсмены воспитывали выдержку, терпение, которые пригодились на турнирах. Ныне зачастую подобных качеств им не хватает. Ведь если у кого-то что-то не получилось во время занятий, он срывался, начинал паниковать, а то и уходил из зала или стадиона. Уверена, что вскоре главный коуч вернется к единоначалию.





— В твоей жизни не так давно случились новые вызовы: ты поступила в минский институт повышения квалификации кадров…





— Я закончила педуниверситет имени Максима Танка и Республиканское училище олимпийского резерва, получив высшее педагогическое и средне-специальное, тренерское, образование. Но к специалистам сейчас предъявляют более высокие требования — нужна переподготовка.





Не могу сказать, что посещаю все занятия в институте, но по мере возможности бываю на лекциях. Уроки позволяют вспомнить юношеские годы, плюс получить эмоциональный заряд на будущие старты от коллег из группы. Увлекают занятия не только по лёгкой атлетике, виду, которому, как и на соревнованиях, отдаю предпочтение, но и подвижные игры. Знания, которые получаю или вспоминаю о них, помогают в спортивном росте.





— Вместе с тобой за парту сел и муж Михаил, ныне совмещающий должность начальника Минского городского спортуправления и председателя республиканской федерации современного пятиборья.





— Да, у него много дел: и в Мингорисполкоме, и в федерации, и в институте. Он хочет стать тренером и передать немалый опыт молодым, тем, кто желает себя проявить в пятиборье. Плюс Михаил — член техкома международной федерации, на два года задействован на всех чемпионатах мира, Европы, как организатор соревнований, технический делегат УИПМ. Ему тяжеловато. Спасибо, что помогают родители, а без них — никак.



