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Организаторы концерта на День Воли призывают уже сейчас начать подготовку к 25 марта 2020 года

25.03.2019 18:17 — Разное | Партизан  
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Организаторы концерта и митинга ко Дню Воли 24 марта в столичном Киевском сквере намерены уже сейчас заняться формированием единого большого оргкомитета по празднованию 102-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики в 2020 году.

Об этом было заявлено на пресс-конференции 25 марта.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Виталий Рымашевский призвал всех организаторов празднования Дня Воли в разных городах и поселках к единению, чтобы «не было повторения ошибок этого года».

«Не должно больше быть такого, когда кто-то организует праздник и дискредитирует других. В прошлом году это были одни люди, в этом году это повторилось, когда говорили, что Киевский сквер или Бангалор — недостойные места», — заявил политик.

Организаторы призывают белорусов уже сейчас присылать свое видение проведения праздника в следующем году. Одно предложение организаторам уже поступило: в Минске следующий праздник сделать в национальном стиле с вышиванками, национальной одеждой, пригласить больше национальных групп.


Как полагает лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, власти заинтересованы в том, чтобы во время Дня Воли «не звучало ни одного слова о политике, злободневных вопросах и проблемах — об угрозе независимости, о том, что сама власть не является никаким гарантом».

«Власть заинтересована только в том, чтобы выдавить это массовое мероприятие за пределы не то что центра Минска, но и из города в целом. Мы берем на себя ответственность за то, чтобы такого не произошло в следующем году», — заявил политик.

Напомним, 24 марта в Киевском сквере Минска прошел концерт в честь Дня Воли. По оценкам милиции, на него пришло не более 1,5 тысячи человек, двоих участников концерта задержали.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Организаторы концерта и митинга ко Дню Воли 24 марта в столичном Киевском сквере намерены уже сейчас заняться формированием единого большого оргкомитета по...
 
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