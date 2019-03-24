Организаторы концерта на День Воли призывают уже сейчас начать подготовку к 25 марта 2020 года

Об этом было заявлено на пресс-конференции 25 марта.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Виталий Рымашевский призвал всех организаторов празднования Дня Воли в разных городах и поселках к единению, чтобы «не было повторения ошибок этого года».





«Не должно больше быть такого, когда кто-то организует праздник и дискредитирует других. В прошлом году это были одни люди, в этом году это повторилось, когда говорили, что Киевский сквер или Бангалор — недостойные места», — заявил политик.





Организаторы призывают белорусов уже сейчас присылать свое видение проведения праздника в следующем году. Одно предложение организаторам уже поступило: в Минске следующий праздник сделать в национальном стиле с вышиванками, национальной одеждой, пригласить больше национальных групп.









Как полагает лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, власти заинтересованы в том, чтобы во время Дня Воли «не звучало ни одного слова о политике, злободневных вопросах и проблемах — об угрозе независимости, о том, что сама власть не является никаким гарантом».





«Власть заинтересована только в том, чтобы выдавить это массовое мероприятие за пределы не то что центра Минска , но и из города в целом. Мы берем на себя ответственность за то, чтобы такого не произошло в следующем году», — заявил политик.



