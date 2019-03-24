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«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве
Новости Беларуси. Президент раскритиковал руководство Могилевской области за отставание в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25 марта во время рабочей поездки по региону глава государства посетил Шкловский район. В СПК «Газовик-Сипаково» Александру Лукашенко доложили о ходе весенне-полевых работ, а также о проблемах в развитии агропромышленного комплекса. Как выяснилось, северные регионы, в частности Могилевская область, вновь в аутсайдерах. И это несмотря на раннюю весну и заранее принятые меры. Президент потребовал незамедлительно устранить все недоработки. Корреспондент Юлия Бешанова продолжит тему.
Это техника, которая предназначена для внесения минеральных удобрений.
Вадиму Гарбине, руководителю хозяйства «Газовик-Сипаково», 35 лет. А он уже в тройке самых успешных председателей района. Предприятие под его началом уверенно идет в гору: зарплата у сотрудников почти 900 рублей, в перспективе – амбициозные планы развития. Молодой руководитель уверен: никакой особой формулы успеха нет, весь секрет в организованности и дисциплине.
Вадим Гарбина, директор сельскохозяйственного предприятия «Газовик-Сипаково»:
Вот у него новый трактор – ага, мы тут думаем. Вот у него 20 литров на корову доят, а у нас 17 – все, что-то мы будем менять. Вот по такому пути, только так.
Ставку предприятие делает на мясомолочную продукцию. Планируют расширяться. Но идти будут по интенсивному пути, то есть прирастать не в количестве – в качестве. Что бы кормить стадо качественными кормами, а значит, увеличивать надои, построили свой комбикормовый цех. Через год-два запустят производство рапсового масла.
Хорошую работу глава государства отметил, но подчеркнул: работать по-старому больше нельзя, нужно искать трамплины для успешного экономического прыжка.
«Сипаково» закреплено за «Могилевоблгазом». Здесь не скрывают, что выйти на траекторию роста помогли. Но денег просто так не дают: топливо, зарплата, удобрения – все из собственных средств агрокомплекса.
Что называется, дали удочку, научили ловить рыбу – дальше сами. К 2020 году здесь планируют окончательно выйти на самофинансирование. Опыт успешный, а потому глава государства поинтересовался: может быть, стоит внимательнее изучить перспективы?
Но далеко не везде в Могилевской области ситуация такая радужная.
В 2018 году регион оказался в числе отстающих практически по всем ключевым сельскохозпоказателям.
Глава государства буквально с порога провел ревизию здешних хозяйств. К чиновникам много вопросов: что мешает перенимать опыт успешных агропредприятий? Чего не хватает, чтобы, наконец, перестать обещать и начать действовать?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Весна для аграриев – ежегодный экзамен на профпригодность. Главу государства интересуют детали: все ли готово к масштабным полевым работам, хватает ли топлива, сумеем ли выйти на планируемый урожай. В 2019 году стоит задача положить в закрома не меньше 8,5 миллионов тонн зерна. Но сегодня мало просто сеять и собирать, важно мыслить на перспективу. И делать это самостоятельно, не дожидаясь поручений на высшем уровне.
Задачи на весну-лето 2019 года стоят амбициозные: увеличить объемы продукции растениеводства как минимум в 1,2 раза.
Юлия Бешанова, СТВ:
В Брестской области посеяна половина всех зерновых яровых. К 30 % приближается Гомельская. Могилевская пока на старте. Погода благоволит – впору задуматься и о новых культурах: виноград, арбузы, соя, кукуруза на зерно. Чем не свежая стратегия импортозамещения? Конечно, посевная не может быть легкой. Но к нынешнему сезону, учитывая уроки прошлого года, готовились особенно тщательно.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В боевой готовности и техника. Но на мехдворе подчеркнули: к приезду Президента спешно дыры не латали, работали в штатном режиме.
– Что ты заменил из комплектующих?
При хозяйском подходе, уверены здесь, даже не самая новая техника не подведет.
Я знаю, что если хороший механизатор, он на любой технике будет работать.
Глава государства заглянул и в мастерские. Тут уж точно за день порядок не наведешь. Но работа с самого утра кипит и здесь. Президента интересуют зарплаты, условия труда.
– Не высоковато здесь, нормально?
Сегодняшний разговор – даже не руководство к действию, а предельно понятный план для чиновников и для аграриев. Пока весна окончательно не вступила в свои права, еще есть немного времени скорректировать выбранный курс. Поездка главы государства по Могилевской области продолжается.
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«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве
Новости Беларуси. Президент раскритиковал руководство Могилевской области за отставание в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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