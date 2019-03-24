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«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

25.03.2019 22:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент раскритиковал руководство Могилевской области за отставание в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

25 марта во время рабочей поездки по региону глава государства посетил Шкловский район. В СПК «Газовик-Сипаково» Александру Лукашенко доложили о ходе весенне-полевых работ, а также о проблемах в развитии агропромышленного комплекса. Как выяснилось, северные регионы, в частности Могилевская область, вновь в аутсайдерах. И это несмотря на раннюю весну и заранее принятые меры. Президент потребовал незамедлительно устранить все недоработки. Корреспондент Юлия Бешанова продолжит тему.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

Это техника, которая предназначена для внесения минеральных удобрений.

Вадиму Гарбине, руководителю хозяйства «Газовик-Сипаково», 35 лет. А он уже в тройке самых успешных председателей района. Предприятие под его началом уверенно идет в гору: зарплата у сотрудников почти 900 рублей, в перспективе – амбициозные планы развития. Молодой руководитель уверен: никакой особой формулы успеха нет, весь секрет в организованности и дисциплине.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

Вадим Гарбина, директор сельскохозяйственного предприятия «Газовик-Сипаково»:
Мы же тоже не сами по себе. Мы советуемся и с Витебской ветеринарной академией, с Горицкой работаем, с Минском. Ездим к коллегам в Брест, Гродно, Витебск.

Вот у него новый трактор – ага, мы тут думаем. Вот у него 20 литров на корову доят, а у нас 17 – все, что-то мы будем менять. Вот по такому пути, только так.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

Ставку предприятие делает на мясомолочную продукцию. Планируют расширяться. Но идти будут по интенсивному пути, то есть прирастать не в количестве – в качестве. Что бы кормить стадо качественными кормами, а значит, увеличивать надои, построили свой комбикормовый цех. Через год-два запустят производство рапсового масла.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

Хорошую работу глава государства отметил, но подчеркнул: работать по-старому больше нельзя, нужно искать трамплины для успешного экономического прыжка.

Александр Лукашенко: «В каждом хозяйстве нужна изюминка»

«Сипаково» закреплено за «Могилевоблгазом». Здесь не скрывают, что выйти на траекторию роста помогли. Но денег просто так не дают: топливо, зарплата, удобрения – все из собственных средств агрокомплекса.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

Что называется, дали удочку, научили ловить рыбу – дальше сами. К 2020 году здесь планируют окончательно выйти на самофинансирование. Опыт успешный, а потому глава государства поинтересовался: может быть, стоит внимательнее изучить перспективы?

Александр Лукашенко: Без промышленности будет сложно вытащить сельское хозяйство

Но далеко не везде в Могилевской области ситуация такая радужная.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

В 2018 году регион оказался в числе отстающих практически по всем ключевым сельскохозпоказателям.

Александр Лукашенко: «Неделя срок – внести предложения. Или пойдете сюда сами работать»

Глава государства буквально с порога провел ревизию здешних хозяйств. К чиновникам много вопросов: что мешает перенимать опыт успешных агропредприятий? Чего не хватает, чтобы, наконец, перестать обещать и начать действовать?

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все, предел, дальше некуда. Не можете – уходите. Отсидеться обещаниями, которыми меня Русый кормит (да и Заяц тоже) – что подождите, мы к осени что-то там совершим – это меньше тебя касается. Но ты должен понимать, что тебе и район в этом плане достался неплохой. Спасибо, что взял его, конечно, потому что потелепался ты по стране немало. Но, дорогой мой, здесь надо прыгнуть! Прыгнуть выше.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

Весна для аграриев – ежегодный экзамен на профпригодность. Главу государства интересуют детали: все ли готово к масштабным полевым работам, хватает ли топлива, сумеем ли выйти на планируемый урожай. В 2019 году стоит задача положить в закрома не меньше 8,5 миллионов тонн зерна. Но сегодня мало просто сеять и собирать, важно мыслить на перспективу. И делать это самостоятельно, не дожидаясь поручений на высшем уровне. 

Александр Лукашенко: «Вы посеете, чего бы это не стоило и посеете так, как надо»

Задачи на весну-лето 2019 года стоят амбициозные: увеличить объемы продукции растениеводства как минимум в 1,2 раза.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

Юлия Бешанова, СТВ:
Раннее потепление заставило специалистов мобилизоваться. Если в прошлом году в поля вышли только 7 апреля, то сегодня, например, в Брестской области активно сеют. Но о том, чтобы вывести технику в поля, в Могилевской области речь пока не идет – синоптики все еще обещают заморозки. Однако технику, как и сани, лучше готовить заранее.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

В Брестской области посеяна половина всех зерновых яровых. К 30 % приближается Гомельская. Могилевская пока на старте. Погода благоволит – впору задуматься и о новых культурах: виноград, арбузы, соя, кукуруза на зерно. Чем не свежая стратегия импортозамещения? Конечно, посевная не может быть легкой. Но к нынешнему сезону, учитывая уроки прошлого года, готовились особенно тщательно.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Страна в этом году достаточно организованно подошла к проведению весенней посевной кампании. Приняты были соответствующие нормативно-правовые документы. Что касается государственного заказа на текущий год – подписан указ Президента, приняты постановления Совета Министров, которые позволяют сегодня уже делать предварительную оплату сельхозпроизводителям. Именно тем, кто будет заниматься поставками продукции растениеводства на республиканские нужды.

В боевой готовности и техника. Но на мехдворе подчеркнули: к приезду Президента спешно дыры не латали, работали в штатном режиме.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

– Что ты заменил из комплектующих?
– Не меняли ничего, двигатель немного перебрали.
– А где ТО делаешь?
– Здесь.
– На месте? Все по графику?
– Конечно.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

При хозяйском подходе, уверены здесь, даже не самая новая техника не подведет.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

Я знаю, что если хороший механизатор, он на любой технике будет работать.

Глава государства заглянул и в мастерские. Тут уж точно за день порядок не наведешь. Но работа с самого утра кипит и здесь. Президента интересуют зарплаты, условия труда.

«Всё, предел»: Александр Лукашенко раскритиковал отставание Могилёвской области в сельском хозяйстве

– Не высоковато здесь, нормально?
– Знаете, когда комбайны ремонтируем – нормально.
– То есть такая должна быть высота? Я смотрю и думаю: разве проблема повторить то, что уже сделано? Ну не проблема. Образцы того, как надо – и не образцы, а уже практика много где есть. Ну, возьми, повтори.

Сегодняшний разговор – даже не руководство к действию, а предельно понятный план для чиновников и для аграриев. Пока весна окончательно не вступила в свои права, еще есть немного времени скорректировать выбранный курс. Поездка главы государства по Могилевской области продолжается.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Президент раскритиковал руководство Могилевской области за отставание в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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