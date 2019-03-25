Когда наступает весна, мы все ожидаем радостных перемен, однако чувствуем себя далеко не лучшим образом. Волосы становятся тусклыми и ломкими, кожа бледнеет, сохнет и шелушится. К этим неприятностям добавляются слабость, сонливость и недомогание, раздражительность и обострение хронических заболеваний. Эти симптомы могут быть вызваны нехваткой витаминов.

Недостаток витамина А приводит к тусклости волос, сухости кожи, расслаиванию ногтей, а также к проблемам со зрением (появляются «мушки» в глазах и болезненное восприятие света), желудочно-кишечным трактом, снижению иммунитета. Избежать проблем помогут абрикосы, морковь, свекла, тыква, красный перец, помидоры и кукуруза.

Недостаток витамина С является причиной кровоточивости десен, а также хрупкости сосудов, вследствие чего появляется сосудистая сеточка на коже. Кроме того, вы становитесь настоящей «мишенью» для простудных и вирусных заболеваний, да и сердце начинает давать сбои. Восполнить недостаток витамина С в организме помогут бобовые, цитрусовые, шиповник, черная смородина, зелень, болгарский перец, облепиха, яблоки, земляника и клубника, щавель, картофель и капуста.

Недостаток витамина К проявляется в виде кровотечений из носа без каких-либо видимых на то причин (например, перепадов давления). Восполнить его помогут соевое масло, семечки подсолнечника, рыбий жир, печень, яйца, тыква, листовая зелень, помидоры, зеленый горошек.

Недостаток витамина Е вызывает проблемы со зрением, в том числе ретинопатии (поражения сетчатки), а также гемолитическую анемию (разрушение эритроцитов – кровяных телец). Восполнить нехватку витамина Е можно, включив в рацион зелень, яйца, растительное масло, а также чай из шиповника.

Недостаток витамина В1 становится причиной резких перепадов настроения, а также проблем со сном. В ряде случаев появляется бессимптомная тошнота и рвота. При этом основным симптомом является сухость во рту и темно-красный язык. Заметили подобные изменения? Тогда скорее включите в рацион рис, гречку, бобовые, орехи, яйца, рожь, овес, хлебобулочные изделия и мясо.

Недостаток витамина В2 проявляется в дерматитах на лице, а также в проблемах со зрением. Справиться с его нехваткой помогут свежие овощи, злаковые, дрожжи, яйца, мясо, молоко, рыба.

Недостаток витамина РР приводит к рассеянности внимания (деменции). При этом происходят и изменения кожных покровов (появляются пигментные пятна и дерматиты), а также нарушается пищеварение. Больше всего витамина РР содержится в постном мясе, печени, почках, яйцах, сыре, сушеных грибах, пивных дрожжах, кунжутных семечках, фасоли, черносливе, рыбе, мясе птицы.

Недостаток витамина D проявляется в виде рахита, ослаблении опорно-двигательной системы, ухудшении костной ткани, а также в нарушении деятельности почек. Избежать проблем поможет включение в рацион молочных продуктов, рыбы, яиц.

Предотвратить авитаминоз вполне возможно. Основное правило – сбалансированное питание, обеспечивающее наш организм всеми необходимыми веществами. Предпочтительнее весной использовать не свежие овощи, а замороженные. При быстрой заморозке в них максимально сохраняются все витамины и микроэлементы, тогда как в свежих овощах, всю зиму хранившихся на складах и базах, от них осталось только название. Витамины должны поступать в наш организм каждый день – запастись ими впрок не получится.

Как сохранить в продуктах максимальное количество полезных веществ во время их обработки и приготовления? Овощи можно есть вместе с кожурой, а если это неприемлемо, то нужно чистить их ножом из нержавейки. Не нужно держать приготовленный салат или винегрет в холодильнике – не готовьте их заранее, а съедайте сразу после приготовления. Мелко порезанные овощи теряют больше витаминов.

Готовьте овощи на пару, или запекайте – так в них сохранится больше витаминов и минералов. В крайнем случае, отваривайте их в эмалированной кастрюле. Перед приготовлением не замачивайте овощи в воде – витамины останутся в ней, и ваш организм ничего не получит.

Запасайтесь энергией, употребляя больше орехов и семечек, а вместо белого хлеба приучите себя к хлебу из муки грубого помола и отрубям.

Не забывайте о поливитаминных комплексах, так как содержание витаминов в продуктах сегодня совсем не то, что несколько десятилетий назад. Для примера: чтобы получить полную суточную дозу витамина С, нужно съесть 16 апельсинов или 12 лимонов, что весьма трудно выполнить. Покупая витамины, помните – они должны иметь все необходимые сертификаты и пройти клинические испытания, как и лекарственные препараты. В противном случае вы рискуете только навредить своему организму.

Важно также помнить, что недостаточно скорректировать рацион и продумать режим питания, чтобы жизнь стала полноценной, а здоровье – богатырским. Необходимо подумать и о физических нагрузках.

ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».