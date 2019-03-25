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В Хотимском районе стартовал марафон творческих мероприятий, посвященных Году малой родины
26.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Далеко не всякий сельский Дом культуры (касается это не только Хотимского района) может похвастаться тем, что собирает на свои мероприятия полный зал. И что по завершении двухчасового концерта зрители не расходятся, а ждут продолжения. Откровенно говоря, и для городских учреждений культуры подобная картина большая редкость. И от того приятно отметить, что на Хотимщине есть СДК, где каждое мероприятие собирает жителей всех возрастов и социальных статусов. Где искренне любят творчество своих земляков. Это сельский Дом культуры агрогородка Забелышин.
Убедиться всему вышесказанному можно было в пятницу 22 марта. В Забелышинском СДК прошла тематическая концертная программа «Земля моих предков – моя земля», посвященная Году малой родины. Присутствуя в зале, поймал себя на мысли, что если бы я впервые оказался в Забелышине и не знал об этом населенном пункте абсолютно ничего, то после концерта, мог бы спокойно рассказывать его историю, историю его жителей, прославленных земляков на уровне заправского старожила. Программа была выстроена таким образом, что ведущие рассказали обо всем, упомянули и отметили все достижения и победы своей малой родины. Ветераны Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, самые возрастные (свыше 90 лет!) и самые юные (родившиеся в конце 2018 – начале 2019 годов) жители агрогородка, многодетные семьи, спортсмены, юноши, проходящие срочную службу в армии, учителя, работники сельского хозяйства, сферы обслуживания, торговли, культуры – никто не остался не упомянут. И всем нашлись теплые слова и музыкальные поздравления. В исполнении не только местного народного вокального ансамбля «Спадчына», но и детей, участников кружков при СДК.
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Далеко не всякий сельский Дом культуры (касается это не только Хотимского района) может похвастаться тем, что собирает на свои мероприятия полный зал. И что по...
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