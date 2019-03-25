ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутатский субботник прошел в Хотимском районе

26.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Народные избранники Хотимщины – депутаты всех уровней, действуя по принципу “начинай дело собственным примером”, приняли участие 23 марта в субботнике. Работали и в сельской местности, и в райцентре. Вышли на работы по благоустройству и сельские старосты, и депутаты Хотимского районного Совета депутатов.
В частности, в Хотимске в качестве объекта для работ выбрали дворовую территорию по ул. Ленинской, 48. Здесь планируется строительство очередного многоквартирного дома, для чего готовится площадка. Жителям дали срок для сноса ветхих построек (в народе прозваннных “шанхаем”). Сараи снесли, а вот мусор после остался.
Его и пришлось убирать депутатам. Примечательно, что ни один житель указанного дома в субботнике участие не принял. Аргументировали это тем, что они “обидились” на то, что их постройки снесены.Депутатский субботник прошел в Хотимском районе

Интересно, что снос “шанхаев” в Хотимске практически всегда вызывает ажиотаж и жалобы, но потом, когда сделано благоустройство и асфальтирование, все признают: стало гораздо лучше, удобнее и красивее. К тому же, сносом незаконных построек занимались не только жильцы этого дома, но и, к примеру, жители дома по пл. Ленина, 4, которые снесли постройки без “обид” и убрали весь строительный мусор за собой. Вот вам и разница в подходах…
Кстати, депутаты подошли к уборке креативно: Галина Беликова собрала несколько мешков вторсырья, Елена Прошкина “нашла” предметы старинного обихода (например, серп).
В итоге польза общая!
Янина МАВИЧ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народные избранники Хотимщины – депутаты всех уровней, действуя по принципу “начинай дело собственным примером”, приняли участие 23 марта в субботнике. Работали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во главе угла – развитие предпринимательства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика