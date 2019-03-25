Народные избранники Хотимщины – депутаты всех уровней, действуя по принципу “начинай дело собственным примером”, приняли участие 23 марта в субботнике. Работали и в сельской местности, и в райцентре. Вышли на работы по благоустройству и сельские старосты, и депутаты Хотимского районного Совета депутатов.

В частности, в Хотимске в качестве объекта для работ выбрали дворовую территорию по ул. Ленинской, 48. Здесь планируется строительство очередного многоквартирного дома, для чего готовится площадка. Жителям дали срок для сноса ветхих построек (в народе прозваннных “шанхаем”). Сараи снесли, а вот мусор после остался.

Его и пришлось убирать депутатам. Примечательно, что ни один житель указанного дома в субботнике участие не принял. Аргументировали это тем, что они “обидились” на то, что их постройки снесены.



Интересно, что снос “шанхаев” в Хотимске практически всегда вызывает ажиотаж и жалобы, но потом, когда сделано благоустройство и асфальтирование, все признают: стало гораздо лучше, удобнее и красивее. К тому же, сносом незаконных построек занимались не только жильцы этого дома, но и, к примеру, жители дома по пл. Ленина, 4, которые снесли постройки без “обид” и убрали весь строительный мусор за собой. Вот вам и разница в подходах…

Кстати, депутаты подошли к уборке креативно: Галина Беликова собрала несколько мешков вторсырья, Елена Прошкина “нашла” предметы старинного обихода (например, серп).

В итоге польза общая!

Янина МАВИЧ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутатский субботник прошел в Хотимском районе Народные избранники Хотимщины – депутаты всех уровней, действуя по принципу “начинай дело собственным примером”, приняли участие 23 марта в субботнике. Работали...