"Главный враг арабов": Сирия ответила на решение США по Голанам

"Освобождение Голан всеми доступными средствами и его возвращение на сирийскую родину является неотъемлемым правом Сирии", - говорится в заявлении официального Дамаска. Отмечается, что ничто не может изменить "вечный исторический факт, что Голаны были и останутся принадлежащими сирийским арабами".

В МИД Сирии назвали решение Вашингтона о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами "вопиющей атакой" на свой суверенитет и территориальную целостность, и заявили, что это делает США "главным врагом арабов". Об этом сообщаетсо ссылкой на сирийское внешнеполитическое ведомство.

Голанские высоты считаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Сейчас большая их часть контролируется Израилем, а восточная часть - Сирией. И Израиль, и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.

С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Две трети их территории были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года - тогда Израиль вступил в войну с сосредоточившейся вдоль его границ объединенной армией Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира и победил.





В 1981 году Кнессет Израиля принял закон о Голанских высотах, которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН не признал это решение (резолюция 497 от 17 декабря 1981 года).