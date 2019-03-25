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"Главный враг арабов": Сирия ответила на решение США по Голанам

26.03.2019 18:52 — Разное | Партизан  
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Дамаск назвал решение США о Голанских высотах атакой на суверенитет Сирии.


Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В МИД Сирии назвали решение Вашингтона о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами "вопиющей атакой" на свой суверенитет и территориальную целостность, и заявили, что это делает США "главным врагом арабов". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийское внешнеполитическое ведомство.

"Освобождение Голан всеми доступными средствами и его возвращение на сирийскую родину является неотъемлемым правом Сирии", - говорится в заявлении официального Дамаска. Отмечается, что ничто не может изменить "вечный исторический факт, что Голаны были и останутся принадлежащими сирийским арабами".

Президент США Дональд Трамп 25 марта подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты считаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Сейчас большая их часть контролируется Израилем, а восточная часть - Сирией. И Израиль, и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.


С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Две трети их территории были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года - тогда Израиль вступил в войну с сосредоточившейся вдоль его границ объединенной армией Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира и победил.

В 1981 году Кнессет Израиля принял закон о Голанских высотах, которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН не признал это решение (резолюция 497 от 17 декабря 1981 года).

 
 
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Дамаск назвал решение США о Голанских высотах атакой на суверенитет Сирии.
 
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