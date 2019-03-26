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Первый в истории выход женской команды в космос отменён из-за скафандра
Новости мира. Выход женской команды в открытый космос отменен. Причина – неподходящий размер скафандра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Международной космической станции оказался только один экземпляр нужных габаритов.
29 марта астронавты Кристина Кук и Энн Маклейн должны были отправиться заменять аккумуляторы солнечных панелей МКС. Эта операция была бы поистине исторической, так как руководить ими с Земли также должны были только дамы.
Ранее экипаж, состоящий исключительно из женщин, в открытый космос не выходил. Новая попытка запланирована на 29 марта.
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Новости мира. Выход женской команды в открытый космос отменен. Причина – неподходящий размер скафандра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
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