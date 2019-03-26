Что показали выборочные проверки......

В марте работниками инспекции надзора и профилактики Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям были проведены следующие выборочные проверки: ОАО "Ивацевичдрев", ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз»,филиала Ивацевичского районного потребительского общества «Автобаза».

ГЛХУ "Ивацевичский лесхоз" (директор Койпаш Викентий Станиславович).В ходе проведения проверки установлено, что необходимо обеспечить наличие системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях гаражей.

ОАО «Ивацевичдрев» (директор Ильницкий Александр Юрьевич). В ходе проведения проверки установлено, что необходимо обеспечить готовность к применению пожарных кранов в здании цеха, произвести очистку поверхностей технологического оборудования, строительных конструкций от скопившихся горючих отложений пыли, а также пространства технического подполья под линией пресса от горючей стружки, убрать из помещения цеха тару с горючей жидкостью, промасленную ветошь, восстановить устройства самозакрывания дымонепроницаемых дверей лестничных клеток, обеспечить наличие первичных средств пожаротушения на месте проведения огневых работ.

Филиал Ивацевичского районного потребительского общества «Автобаза» (директор Жигарь Владимир Александрович). В ходе проведения проверки установлено, что допускается курение в помещении ремонтного цеха вне специально отведенных местах, во время проведения огневых работ в цехе по ремонту автотехники допускается проведение окрасочных работ с применением в качестве окрасочного материала легковоспламеняющихся составов, в бытовом помещении ремонтного цеха (столярная мастерская) допускается складирование пожароопасных горючих жидкостей, допускается хранение веществ и материалов в складских помещениях осуществляется без учета совместимости их хранения .

В.А. Дыдышко, и.о. начальника Ивацевичского РОЧС.