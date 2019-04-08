ОАО «Лидахлебопродукт»: «Уже само название статьи вводит читателей в заблуждение»

Источник материала: Lida.Info





25 марта на Lida.info был опубликован материал под названием «В Лидском районе женщину с двумя детьми хотели выбросить на улицу, но независимый профсоюз помог ей сохранить квартиру» за авторством портала praca-by.info. Недавно к нам обратился генеральный директор ОАО «Лидахлебопродукт» (именно о бывшей работнице этого предприятия идет речь в статье) и рассказал свое видение о сложившейся ситуации.

«Уже само название статьи вводит читателей в заблуждение, так как дети Татьяны Стецко совершеннолетние: дочь – Мулица Гражина 1997 года рождения, соответственно возраст ее не менее 22 лет, сын – Мулица Александр 1992 года рождения, следовательно, возраст его не менее 27 лет.

Необходимо отметить, что дочь Татьяны Стецко живет и работает в городе Гродно и в спорном жилом помещении в агрогородке Крупово не появляется. Сын периодически, с «завидным» постоянством находится в реабилитационных центрах республики немедицинского характера, где проходит восстановление после злоупотреблений, в том числе алкоголем. По возвращении домой в агрогородок Крупово (в спорное жилое помещение) после реабилитации сын Татьяны Стецко ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками. Данные факты может подтвердить местный участковый. В случае проживания данного гражданина имеется угроза порчи, уничтожения государственного имущества, так как в данное жилое помещение имеет статус государственного жилья.

Татьяна Ивановна Стецко работала в ГП «Лидская птицефабрика» сторожем с 06.03.2009 по 06.03.2010 (уволена в связи с истечением срока трудового договора). В период с 02.04.2012 по 10.04.2015 (уволена по соглашению сторон) работала уборщиком бытовых помещений, в которых аммиака быть не может.

Медицинские документы о том, что причиной ухудшения здоровья, явились некие вредные факторы (аммиак) на рабочем месте у Стецко Т.И., отсутствуют и никогда ей в установленном порядке учреждениями здравоохранения не выдавались.

Уволилась Стецко Т.И. 10.04.2015, как выше указывалось, по соглашению сторон, заявление ею написано собственноручно, причиной увольнения послужило не ухудшение здоровья якобы из-за наличия в воздухе на рабочем месте аммиака, а замужество. В 2015 году Стецко Т.И. вышла замуж, муж ее проживает в г. Минске, в связи с чем, Стецко Т.И. переехала к мужу в г. Минск.

Еще одним подтверждением того, что в спорном жилом помещении изредка проживает только сын Стецко Т.И. является заказная корреспонденция, направляемая в адрес Стецко Татьяны, и которая возвращается невостребованной с пометкой почты «не проживает».

Никакие дополнительные документы в судебное заседание Стецко Т.И. не предоставляла, потому что не явилась в судебное заседание, а в статье независимого профсоюза данный факт изложен некорректно. В опубликованной статье указывается, что ОАО «Лидахлебопродукт», обращаясь в суд, нарушило сроки исковой давности, однако срок исковой давности, на данную категорию дел не распространяется. Если бы ОАО «Лидахлебопродукт» был пропущен срок исковой давности, то судом было бы отказано в иске.

Стецко Татьяна совместно с представителем профсоюза РЭП по Минской области ссылается на совокупный трудовой стаж двух членов семьи, что является недопустимым, т.к. законодательством Республики Беларусь не предусмотрен совокупный трудовой стаж двух членов семьи (Указ Президента Республики Беларусь от 17.06.2011 №253 «Об отдельных вопросах купли-продажи жилых домов (квартир) сельскохозяйственных организаций», Решение Лидского районного совета депутатов от 20.06.2016 №84 «О некоторых вопросах купли-продажи находящихся в собственности Лидского района жилых домов (квартир) сельскохозяйственных организаций»). Согласно указанному решению Лидского районного совета депутатов стаж работы, позволяющий покупку жилых домов (квартир) работниками сельхозорганизаций, должен составлять не менее 10 лет. Также Стецко Татьяна утратила право на приобретение данного жилого помещения и на основании того, что ни она и ни один из членов ее семьи не работают в сельхозорганизации.

ОАО «Лидахлебопродукт» намерено обжаловать определение Гродненского областного суда, т.к. с ним не согласно.

В дополнение хочется отметить, что в Лидском районе, как и в республике в целом, остро стоит вопрос о привлечении специалистов для работы на селе, однако жилья в сельхозорганизации не хватает. В филиале «Дитва» ОАО «Лидахлебопродукт» имеются работники, у которых на иждивении по двое несовершеннолетних детей и они вынуждены ютиться в однокомнатных съемных квартирах, в то время, когда неработающие в нашем хозяйстве граждане используют жилой дом под «дачный участок».

Генеральный директор ОАО «Лидахлебопродукт» А.Н.Островский.