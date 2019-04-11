Открыт благотворительный счёт в помощь Андрею Леончику

Источник материала: Слуцк Город





История случчанина Андрея Леончика, который сломал шею и оказался обездвиженным, получила большой резонанс.

На следующий день после публикации автору статьи Ольге Кононович стали массово поступать сообщения и звонки от желающих помочь. С предложениями обращались случчане и общественные объединения, в соцсетях многие предлагали открыть благотворительный счёт в помощь Андрею.

Бизнесмен Дмитрий Пандеко начал предпринимать конкретные шаги для помощи парню, содействие предложили участники Молодёжного братства Софии Слуцкой и Белорусская ассоциации помощи детям-инвалидам. Но об этом позже.

Вечером в четверг мы посетили героя - он воодушевился поддержкой случчан и ещё сильнее настроился на победу. По многочисленным просьбам и вопросам мама парня Зинаида Леончик посетила сегодня «Беларусбанк» и открыла благотворительный счёт. Данные уже опубликованы на сайте банка.

транзитный счёт BY25AKBB38193821063396600000 на благотворительный счёт BY81AKBB31340000117046620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

назначение: на имя Леончик Зинаиды Ивановны на лечение и реабилитацию сына Леончика Андрея Владимировича

В ближайших планах семьи открытие благотворительного номера МТС.



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by