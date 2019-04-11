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Открыт благотворительный счёт в помощь Андрею Леончику
12.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
История случчанина Андрея Леончика, который сломал шею и оказался обездвиженным, получила большой резонанс.
На следующий день после
Бизнесмен Дмитрий Пандеко начал предпринимать конкретные шаги для помощи парню, содействие предложили участники Молодёжного братства Софии Слуцкой и Белорусская ассоциации помощи детям-инвалидам. Но об этом позже.
Вечером в четверг мы посетили героя - он воодушевился поддержкой случчан и ещё сильнее настроился на победу. По многочисленным просьбам и вопросам мама парня Зинаида Леончик посетила сегодня «Беларусбанк» и открыла благотворительный счёт. Данные уже
В ближайших планах семьи открытие благотворительного номера МТС.
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С предложениями обращались случчане и общественные объединения, в соцсетях многие предлагали открыть благотворительный счёт в помощь Андрею.
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