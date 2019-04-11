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Открыт благотворительный счёт в помощь Андрею Леончику

12.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Открыт благотворительный счёт в помощь Андрею Леончику

История случчанина Андрея Леончика, который сломал шею и оказался обездвиженным, получила большой резонанс.

На следующий день после публикации автору статьи Ольге Кононович стали массово поступать сообщения и звонки от желающих помочь. С предложениями обращались случчане и общественные объединения, в соцсетях многие предлагали открыть благотворительный счёт в помощь Андрею.

Бизнесмен Дмитрий Пандеко начал предпринимать конкретные шаги для помощи парню, содействие предложили участники Молодёжного братства Софии Слуцкой и Белорусская ассоциации помощи детям-инвалидам. Но об этом позже.

Вечером в четверг мы посетили героя - он воодушевился поддержкой случчан и ещё сильнее настроился на победу. По многочисленным просьбам и вопросам мама парня Зинаида Леончик посетила сегодня «Беларусбанк» и открыла благотворительный счёт. Данные уже опубликованы на сайте банка.

  • транзитный счёт BY25AKBB38193821063396600000 на благотворительный счёт BY81AKBB31340000117046620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный
  • назначение: на имя Леончик Зинаиды Ивановны на лечение и реабилитацию сына Леончика Андрея Владимировича

В ближайших планах семьи открытие благотворительного номера МТС.


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
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С предложениями обращались случчане и общественные объединения, в соцсетях многие предлагали открыть благотворительный счёт в помощь Андрею.
 
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