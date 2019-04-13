Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Тысячи хлопотливых рассветов - в трудовом стаже Петра и Галины Янусовых, а еще ежедневные суета и торопливость, желание везде успеть и сделать свое дело честно и ответственно. Не счесть и то количество раз, когда бывшие передовики, усталые, но довольные результатом своей работы, возвращались вечером домой. Более 40 лет старались супруги Янусовы в колхозе «Прогресс». Он — трактористом, она — дояркой. Не привыкли они к легким будням, были настоящими хозяевами на земле и служили ей от рассвета до рассвета. А та благодарила зрелым колосом, богатым урожаем, высокими надоями молока.





Неутомимые труженики, гостеприимные, искренние душой и сердцем, Петр Иванович и Галина Степановна не мечтают о дальних странах и больших городах. Им хорошо и уютно там, где они есть, в своем доме, где вместе прожили почти 62 года.

- Родилась я в 1938 г. в Забабурах, — рассказывает хозяйка. — Нас трое было в семье, отец не вернулся с войны. В 16 лет пошла работать в колхоз «Прогресс». Сначала за телками ухаживала, а после дояркой стала работать: группу из 16 буренок доила вручную. Еще и корм сами раздавали, свеклу. Сколько ведер молока перетащим руками за время работы! Аппараты появились где-то в 70-х годах. Тогда и группы большими стали — по 25-30 коров. Надои за год составляли по 4000-4800 кг молока на корову. Все время была в числе передовых доярок.

Галина Янусова считает свое дело магнитом, который держал ее на одном месте всю жизнь. Как не торопиться было каждое утро женщине на ферму, если знала, что там с нетерпением ждут ее коровы, которые доверчиво тянутся к своей хозяйке.

Петр Иванович вспоминает военное детство. Оно прошло в соседней деревне Филимоново:

- До войны я закончил два класса. Немцы пришли в деревню и поселились в соседнем доме. Мы, двое детей, жили с мамой, отец погиб. Враги поймали нас с другом и приказали дрова пилить, картофель копать. Обед солдатам приносили из кухни, которая находилась в деревне, посуду мыли. Изредка нам разрешали забрать домой еду, что осталась. После освобождения документы потерялись, мне снова пришлось год учиться во втором классе. Некоторое время ходил в школу в Погост, но не мог продолжать учебу, так как нечего было есть. Пришлось побираться по деревням.

Вытирая рукой слезы, Петр Янусов рассказывал, как с весны до осени в д. Оскато пас коров у хозяев, за это дали пуд (16 кг) зерна и 100 руб. Потом два года был пастухом в колхозе, после окончил курсы трактористов и в 1950 году получил свой первый трактор — ХТЗ. Позже ему доверили МТЗ-2 без кабины, пришлось поработать и на МТЗ-5, ДТ. По его словам, когда начинали весенний сев, то трактор не прекращал работу сутками: один механизатор работал днем, а другой — ночью. Руководство колхоза уважало Петра Ивановича, отмечало его работу ценными подарками, грамотами, награжден Петр Янусов и знаком «Ударник коммунистического труда», медалью «Ветеран труда».

В Забабурах во время работы парень познакомился с Галиной. В 1957 году молодые поженились, построили дом, в котором и сейчас живут.

- У нас родилось трое детей, — продолжает Галина Степановна. — С детства приучали их к работе. Хозяйство большое держали, огород обрабатывали. Надо было разживаться, детей поднимать. Сейчас только куры есть, да от огорода еще не отказались. Сын Виктор почти все время находится у нас, помогает. Часто приезжают шестеро внуков, столько же и правнуков имеем.

С любовью вспоминают хозяева дни своей молодости, соседей. Трудолюбивые сельчане и отдыхать умели с огоньком, праздники устраивали. А как утро пришло — опять в поле или на ферму торопились. Усердствовали, не покладая рук.

Слушая этих деревенских жителей, просто восхищаешься ими. Нелегкая жизнь не баловала мужа и жену Янусовых. Но испытания, выпавшие на их долю, лишь закалили и наделили Галину Степановну и Петра Ивановича еще большей жизненной мудростью и рассудительностью.