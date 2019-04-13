ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тысячи хлопотливых рассветов

14.04.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Тысячи хлопотливых рассветовв трудовом стаже Петра и Галины Янусовых, а еще ежедневные суета и торопливость, желание везде успеть и сделать свое дело честно и ответственно. Не счесть и то количество раз, когда бывшие передовики, усталые, но довольные результатом своей работы, возвращались вечером домой. Более 40 лет старались супруги Янусовы в колхозе «Прогресс». Он — трактористом, она — дояркой. Не привыкли они к легким будням, были настоящими хозяевами на земле и служили ей от рассвета до рассвета. А та благодарила зрелым колосом, богатым урожаем, высокими надоями молока.

Тысячи хлопотливых рассветов

Неутомимые труженики, гостеприимные, искренние душой и сердцем, Петр Иванович и Галина Степановна не мечтают о дальних странах и больших городах. Им хорошо и уютно там, где они есть, в своем доме, где вместе прожили почти 62 года.

   - Родилась я в 1938 г. в Забабурах, — рассказывает хозяйка. — Нас трое было в семье, отец не вернулся с войны. В 16 лет пошла работать в колхоз «Прогресс». Сначала за телками ухаживала, а после дояркой стала работать: группу из 16 буренок доила вручную. Еще и корм сами раздавали, свеклу. Сколько ведер молока перетащим руками за время работы! Аппараты появились где-то в 70-х годах. Тогда и группы большими стали — по 25-30 коров. Надои за год составляли по 4000-4800 кг молока на корову. Все время была в числе передовых доярок.

   Галина Янусова считает свое дело магнитом, который держал ее на одном месте всю жизнь. Как не торопиться было каждое утро женщине на ферму, если знала, что там с нетерпением ждут ее коровы, которые доверчиво тянутся к своей хозяйке.

   Петр Иванович вспоминает военное детство. Оно прошло в соседней деревне Филимоново:

   - До войны я закончил два класса. Немцы пришли в деревню и поселились в соседнем доме. Мы, двое детей, жили с мамой, отец погиб. Враги поймали нас с другом и приказали дрова пилить, картофель копать. Обед солдатам приносили из кухни, которая находилась в деревне, посуду мыли. Изредка нам разрешали забрать домой еду, что осталась. После освобождения документы потерялись, мне снова пришлось год учиться во втором классе. Некоторое время ходил в школу в Погост, но не мог продолжать учебу, так как нечего было есть. Пришлось побираться по деревням.

   Вытирая рукой слезы, Петр Янусов рассказывал, как с весны до осени в д. Оскато пас коров у хозяев, за это дали пуд (16 кг) зерна и 100 руб. Потом два года был пастухом в колхозе, после окончил курсы трактористов и в 1950 году получил свой первый трактор — ХТЗ. Позже ему доверили МТЗ-2 без кабины, пришлось поработать и на МТЗ-5, ДТ. По его словам, когда начинали весенний сев, то трактор не прекращал работу сутками: один механизатор работал днем, а другой — ночью. Руководство колхоза уважало Петра Ивановича, отмечало его работу ценными подарками, грамотами, награжден Петр Янусов и знаком «Ударник коммунистического труда», медалью «Ветеран труда».

   В Забабурах во время работы парень познакомился с Галиной. В 1957 году молодые поженились, построили дом, в котором и сейчас живут.

  - У нас родилось трое детей, — продолжает Галина Степановна. — С детства приучали их к работе. Хозяйство большое держали, огород обрабатывали. Надо было разживаться, детей поднимать. Сейчас только куры есть, да от огорода еще не отказались. Сын Виктор почти все время находится у нас, помогает. Часто приезжают шестеро внуков, столько же и правнуков имеем.

  С любовью вспоминают хозяева дни своей молодости, соседей. Трудолюбивые сельчане и отдыхать умели с огоньком, праздники устраивали. А как утро пришло — опять в поле или на ферму торопились. Усердствовали, не покладая рук.

Слушая этих деревенских жителей, просто восхищаешься ими. Нелегкая жизнь не баловала мужа и жену Янусовых. Но испытания, выпавшие на их долю, лишь закалили и наделили Галину Степановну и Петра Ивановича еще большей жизненной мудростью и рассудительностью.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тысячи хлопотливых рассветов - в трудовом стаже Петра и Галины Янусовых, а еще ежедневные суета и торопливость, желание везде успеть и сделать свое дело честно и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кировске соперничали интеллектуалы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сарафаны и платья на лето в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика