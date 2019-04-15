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Собору Парижской Богоматери предсказали полное разрушение

15.04.2019 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Собор Парижской Богоматери, который загорелся вечером 15 апреля, может серьезно пострадать. Об этом сообщает представитель собора Андре Фино, передает Le Monde.

«Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой была построена в XIX веке, а другая — в XIII веке, больше не осталось», — рассказал он. По словам Фино, сохранность основания собора находится под большой угрозой.

Пожар охватил новые уровни здания и приближается к смотровой площадке. Также произошло полное обрушение крыши собора. На месте события работают несколько сотен пожарных. Данных о пострадавших пока не поступало.

О возгорании в соборе Парижской Богоматери стало известно вечером 15 апреля. Пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени, заявлял Фино. Позднее обрушился шпиль здания и крыша. 

 
 
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Собор Парижской Богоматери, который загорелся вечером 15 апреля, может серьезно пострадать. Об этом сообщает представитель собора Андре Фино, передает Le Monde.
 
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